保護幼苗！南市議員要求市府配發唾液快篩給公私幼兒園

為保障無法接種COVID-19疫苗之0-6歲幼兒健康，中央宣布6月1日起提供幼童免費領取一份5劑家用快篩試劑，市議員呂維胤、沈家鳳、陳秋宏表示，因接獲許多反應幼童對於「侵入性採檢」相當抗拒，要求市府應配發唾液快篩試劑給全台南579家公私立幼兒園幼童，保護未來國家棟樑。

沈家鳳表示，近日國內確診人數無明顯趨緩，其中又有數例兒童染疫重症個案，讓不少家中有小小孩的家長相當憂心，加上目前5歲以下幼童尚無疫苗可以施打，在缺乏疫苗保護的情況下，市府應加強各項幼兒防疫措施，成為家長們最堅強的後盾。

陳秋宏指出，許多家長反應，當幼童出現症狀或被列為篩檢對象實，因幼兒鼻腔小又脆弱，侵入式採檢的過程相當不舒服，因此經常發生小孩極力反抗的狀況，對快篩產生強烈恐懼，不僅導致家長無法順利替孩子採檢，也降低了採檢準確性。

呂維胤建議，市府應比照雲林縣政府，免費提供唾液快篩試劑至轄內579家公私立幼兒園幼童使用，讓畏懼「插鼻子」的小小朋友可以選擇更輕鬆的快篩方式，減輕家長和幼童採檢時的心理負擔，確保有需要的幼兒都能確實的採檢，守護台灣未來國家棟樑的健康安全。