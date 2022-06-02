籲提高里幹事事務費、補助電動機車 盧:誰不想當好人？

疫情延燒兩年來，基層里長、里幹事協助防疫物資配送、資料發送相當辛勞。台中市多位綠營民代爭取替台中市里長補助電動機車、里幹事補助事務費。市長盧秀燕說，誰不希望當好人？但許多知給要依照法令走，譬如許多防疫獎金我們想發都無法，這部分市府盡量來克服。

台中市議員曾朝榮、李天生今進行台中市議會總質詢。曾朝榮指出，里長、里幹事協助防疫相當辛苦，現行台北市有發放里幹事事務費用，雲林縣有補助里長電動機車申請，達到節能減碳，台中市府是否比照辦理？替一線工作人員加油鼓勵。

李天生指出，今年就是選舉年，難道市長不能替基層人員爭取嗎？若事後被追回，也是事後的事，重點是要鼓勵前線協助防疫的人員。

市長盧秀燕坦言，我們都是民代出生，了解里長、里幹事協助防疫非常辛苦，但市府許多知給要依照法令走，否則事後被追回，「會相當傷心」。盧也說，「誰不希望做好人？連很多防疫獎金我們都無法支給」，在法令許可範圍內，她會來克服。

民政局長吳世瑋指出，電動機車補助部分，日前經請示內政部，里長事務費每月4萬5千元，其中交通費已包含在事務費用內，其他縣市政府買機車、iPhone給里長，事後遭中央單位說要繳回費用。