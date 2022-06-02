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影／胡家琪西點軍校畢業載譽返國 黃偉哲盛讚台灣之光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為我國第2位自西點軍校畢業的女性軍官，載譽返國，賀客盈門。記者邵心杰／攝影
我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為我國第2位自西點軍校畢業的女性軍官，載譽返國，賀客盈門。記者邵心杰／攝影

我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為我國第2位自西點軍校畢業的女性軍官，台南市長黃偉哲今天上午專程到胡家祝賀，張貼「台南之光」紅榜，盛讚胡家琪更是台灣之光的具體體現。

胡家琪是陸軍官校薦送美國西點軍校第3位女學生，卻是第2位畢業，全期畢業生1050位，國際學生16位，胡家琪是唯一女生。她一年級即獲選進入西點軍校射擊校隊，在全隊只有3名女生的情形，依然組隊過關斬將獲全美女子組第3名佳績，與男女團隊總成績第3名殊榮，畢業前夕也獲頒全美射擊績優獎章。

胡家琪說，西點軍校對男女體能要求一樣，但男女先天上生理有別，尤對她天生上長的比較嬌小，也是全期中最為嬌小的，因此，她花了更多時間與努力去鍛鍊。西點軍校的男女生均需通過一樣的嚴格體能與膽識考驗，除了野外救生砲擊野營等訓練，室內的訓練科目更是繁多，如泳池跳水多種生存項目項目訓練，更嚴格的IOTC室內體能障礙或領導統御課程夏季領袖營等。

她表示，在學校遇到很多挑戰，她不是美國人，在語言有障礙、文化隔閡，有很多去學習，包括與人溝通、相處，更何況是在軍事環境下更加嚴竣，慢慢的年級越升越高，開始要接領導的職務，在西點學習到最多的是，學習如何當一個領導者，如何去照顧好自己，再照顧好自己的部屬。她說，在實習期間學習到很好，將來有機會運用在國軍之上，發揮所學。

由於父母跨洋過海至美國參加畢業典禮，除了要父母分享見證她4年的努力外，更努力爭取更高的實習幹部職缺，要讓父母在偌大校園閱兵與畢典過程中，從臂章的複雜造型上可以很快辨識自己的寶貝，另也配戴特殊造型的鏡框，胡父指出，果然在人山人海的現場中立即找到家琪。

胡父說，閱兵典禮後，他要求帥氣筆挺的女兒給父親親一下，他形容自己是愛哭的父親，想到女兒的努力與辛苦，感動到熱淚盈眶。

台南市長黃偉哲今天上午專程到胡家祝賀，張貼「台南之光」紅榜，盛讚胡家琪更是台灣之光的具體體現。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲今天上午專程到胡家祝賀，張貼「台南之光」紅榜，盛讚胡家琪更是台灣之光的具體體現。記者邵心杰／攝影

西點軍校 美國 女生

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