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學甲鹽水高粱雨害 本月10日前受理農損申請

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲鹽水高粱上月下旬因雨害災損， 本月10日前受理農損申請。圖 ／台南市政府農業局提供
台南學甲鹽水高粱上月下旬因雨害災損， 本月10日前受理農損申請。圖 ／台南市政府農業局提供

上月下旬豪雨不歇，台南市學甲及鹽水區高粱農損嚴重，農委會已在昨公告列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，符合此項災害救助資格的農戶，可向土地所在地公所即日起至本月10日前申請，低利貸款可向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市政府農業局長李建裕表示，此次公告高粱災損每公頃救助2萬8千元，符合資格的農民請於本月10日前，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局說，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

農民 台南 災損

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