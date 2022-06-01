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公園遊具綁西瓜刀傷幼兒 南市議員痛批太變態

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市蔡筱薇針對安南區頂美公園遊具被綁西瓜刀傷人，痛批犯嫌太變態。圖／蔡筱薇提供
台南市蔡筱薇針對安南區頂美公園遊具被綁西瓜刀傷人，痛批犯嫌太變態。圖／蔡筱薇提供

台南市議員蔡筱薇今天針對安南區頂美公園兒童遊具手扶梯竟遭不明人士刻意綁上西瓜刀，痛批嫌犯太變態，認為無論是單純的惡作劇或有心人士所為，公園主管機關以及警政機關都要詳細調查。

蔡筱薇說，目前警方已將相關位置拍照存證，現場扶手及地上緩衝墊因留有血跡，也立即通報鑑識人員採集相關跡證比對，同時也為釐清相關案情，警方已調閱周邊監視器就可疑人車過濾中，另外將加強該公園周邊夜間巡邏密度

蔡筱薇指出，主管機關需要檢討並提出管理辦法，除定期維護巡邏外，是否有需要裝設監視系統的必要，過往她也有在議會質詢上提出針對公園死角應裝設監視器的議題，然而監視系統的經費與管理辦法尚需各局處合作商榷，另監視器會涉及隱私的問題，也值得政府及大眾共同討論。

她引述自身遇過的服務案件分析，前陣子東區巴克禮公園後方烏樹林，三番兩次遭到不明人士惡意破壞植栽，除了影響樹林內原本的美觀外，更造成民眾的恐慌，但後續在她的要求下，主管機關也從善如流裝設監視器，嚇阻破壞情況再度發生。

「不要讓立意良善的公園設施，成為在地居民共同的噩夢」蔡筱薇要求相關單位重視這起案件，務必找出兇手繩之以法，還給大家安心的生活空間。

監視器 台南 東區

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