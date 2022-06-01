西濱台南將軍服務區再跨步 地方開說明會

台61西濱快速公路確定增設將軍服務區，台南市政府觀光旅遊局今舉辦地方說明會，未來服務區除強化相關休憩附加功能，也會融入建築美學，提供可眺望夕陽及生態美景景觀休憩平台，成為沿海新景點。

西濱公路全長逾300公里，目前僅在雲林口湖高架橋下設置口湖休息站，經立委林俊憲爭取增設，相中將軍南下交流道旁公有鹽灘地，預定地面積約1點6公頃，去年4月經行政院長蘇貞昌拍板蘇揆點頭。至於何時啟用，仍待中央最後決定。

市府觀旅局今下午在將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心辦說明會，由局長郭貞慧主持，雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川、市議員蔡蘇秋金、七股區長顏文穗、將軍區長洪聰發等人與會。

觀旅局說，將軍服務區位於台61將軍交流道南下匝道出口旁，將保留局部現地水景環境規劃成為生態滯洪池，整體構想將符合綠建築標章、低碳標章、WELL認證及淨零耗能建築為目標。

同時亦提供可眺望夕陽及生態美景的景觀休憩平台，並規劃設置商店、餐廳、地方創生小農市集廣場、廁所及停車場等服務設施空間，以滿足台61快速道路南北用路人基本需求，友善用路服務環境。