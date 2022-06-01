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西濱台南將軍服務區再跨步 地方開說明會
台61西濱快速公路確定增設將軍服務區，台南市政府觀光旅遊局今舉辦地方說明會，未來服務區除強化相關休憩附加功能，也會融入建築美學，提供可眺望夕陽及生態美景景觀休憩平台，成為沿海新景點。
西濱公路全長逾300公里，目前僅在雲林口湖高架橋下設置口湖休息站，經立委林俊憲爭取增設，相中將軍南下交流道旁公有鹽灘地，預定地面積約1點6公頃，去年4月經行政院長蘇貞昌拍板蘇揆點頭。至於何時啟用，仍待中央最後決定。
市府觀旅局今下午在將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心辦說明會，由局長郭貞慧主持，雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川、市議員蔡蘇秋金、七股區長顏文穗、將軍區長洪聰發等人與會。
觀旅局說，將軍服務區位於台61將軍交流道南下匝道出口旁，將保留局部現地水景環境規劃成為生態滯洪池，整體構想將符合綠建築標章、低碳標章、WELL認證及淨零耗能建築為目標。
同時亦提供可眺望夕陽及生態美景的景觀休憩平台，並規劃設置商店、餐廳、地方創生小農市集廣場、廁所及停車場等服務設施空間，以滿足台61快速道路南北用路人基本需求，友善用路服務環境。
郭貞慧表示，台61線將軍交流道位處台南中間樞紐地帶，是快速連結大台南各濱海景點的最適合地點。台61將軍服務區可作為滿足用路人休息、用餐及收集旅遊資訊等需求服務中繼站，期望成為未來濱海休息打卡熱門地點。
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