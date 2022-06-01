快訊

直播／台美啟動雙邊協商？ 政院20:30宣布台美經貿重大成果

北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西濱台南將軍服務區再跨步 地方開說明會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府觀旅局長郭貞慧說明規畫方向。圖 ／觀旅局提供
台南市政府觀旅局長郭貞慧說明規畫方向。圖 ／觀旅局提供

台61西濱快速公路確定增設將軍服務區，台南市政府觀光旅遊局今舉辦地方說明會，未來服務區除強化相關休憩附加功能，也會融入建築美學，提供可眺望夕陽及生態美景景觀休憩平台，成為沿海新景點。

西濱公路全長逾300公里，目前僅在雲林口湖高架橋下設置口湖休息站，經立委林俊憲爭取增設，相中將軍南下交流道旁公有鹽灘地，預定地面積約1點6公頃，去年4月經行政院長蘇貞昌拍板蘇揆點頭。至於何時啟用，仍待中央最後決定。

市府觀旅局今下午在將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心辦說明會，由局長郭貞慧主持，雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川、市議員蔡蘇秋金、七股區長顏文穗、將軍區長洪聰發等人與會。

觀旅局說，將軍服務區位於台61將軍交流道南下匝道出口旁，將保留局部現地水景環境規劃成為生態滯洪池，整體構想將符合綠建築標章、低碳標章、WELL認證及淨零耗能建築為目標。

同時亦提供可眺望夕陽及生態美景的景觀休憩平台，並規劃設置商店、餐廳、地方創生小農市集廣場、廁所及停車場等服務設施空間，以滿足台61快速道路南北用路人基本需求，友善用路服務環境。

郭貞慧表示，台61線將軍交流道位處台南中間樞紐地帶，是快速連結大台南各濱海景點的最適合地點。台61將軍服務區可作為滿足用路人休息、用餐及收集旅遊資訊等需求服務中繼站，期望成為未來濱海休息打卡熱門地點。

西濱台南將軍服務區，將落腳將軍交流道南下匝道旁，目前為國有鹽灘地。記者謝進盛／攝影
西濱台南將軍服務區，將落腳將軍交流道南下匝道旁，目前為國有鹽灘地。記者謝進盛／攝影
台南市政府觀旅局昨在地方開說明會，聽取鄉親們意見。圖 ／觀旅局提供
台南市政府觀旅局昨在地方開說明會，聽取鄉親們意見。圖 ／觀旅局提供

綠建築 台南

延伸閱讀

台61濱海水陸遊憩軸帶 邀民眾共同擘劃台南觀光大願景

台南首創「復原者聯盟」旅遊優惠 迎康復者報復性消費

台南虎頭埤阿勃勒花季到 推森林療癒生態遊

來趟台南黃金雨旅程 虎頭埤阿勃勒花季周六登場

相關新聞

夠貼心！台南後壁農會推綠色照顧送粽到府

台南市後壁區農會推動綠色照顧業務，今利用在地「蘭麗香米」融入傳統粽子裡，呈現粽子獨特風味，農會總幹事林怡歆更帶領著志工訪...

公園遊具綁西瓜刀傷幼兒 南市議員痛批太變態

台南市議員蔡筱薇今天針對安南區頂美公園兒童遊具手扶梯竟遭不明人士刻意綁上西瓜刀，痛批嫌犯太變態，認為無論是單純的惡作劇或...

台南科工區這間廠房下殺1折 台南分署6月7日第27次拍賣

慎祥實業股份有限公司因欠繳營利事業所得稅、營業稅、房屋稅等28件，遭南區國稅局等移送行政執行署台南分署強制執行，仍欠24...

防疫加把勁 郭國文服務處發快篩劑口罩護台南孩童

疫情仍嚴峻，立委郭國文、永康區市議員參選人黃肇輝今聯手捐出3萬多片兒童口罩給台南市幼托教育創新協會與台南市幼稚教育學會，...

嘉市焚化爐歲修積4千噸垃圾 湖子內飄臭「全速處理」

嘉義市每天生產200噸一般垃圾，但焚化爐5月擴大歲修，整個月無法去化，累積4000噸暫堆在湖子內環保用地，居民反映指臭味...

台南分署6月7日法拍會 凌志、賓士名車大集合

行政執行署台南分署訂於6月7日下午4時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，這次拍賣物品有2015年LEXUS RX270、201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。