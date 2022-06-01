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台南科工區這間廠房下殺1折 台南分署6月7日第27次拍賣

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南科工區慎祥公司廠房內堆放甚多塑膠廢棄物，歷經26次拍賣均無人應買，台南分署將第27次拍賣，拍賣底價由原先3660萬3千元大幅降至432萬1千元。記者邵心杰／翻攝
台南科工區慎祥公司廠房內堆放甚多塑膠廢棄物，歷經26次拍賣均無人應買，台南分署將第27次拍賣，拍賣底價由原先3660萬3千元大幅降至432萬1千元。記者邵心杰／翻攝

慎祥實業股份有限公司因欠繳營利事業所得稅、營業稅、房屋稅等28件，遭南區國稅局等移送行政執行署台南分署強制執行，仍欠2473萬多元，台南分署10年前查封首拍，因廠房內堆放大批塑膠廢棄物而流標，署方將於6月7日第27次拍賣，底價由3660萬3千元大幅降至432萬1千元。

台南分署表示，慎祥公司設在台南市安南區台南科技工業區，自2007年起租用科工區土地建築安南區科工段685、1001建號廠房，廠房面積合計2887.5平方公尺。慎祥公司原從事中古機械買賣，後改從事廢塑料買賣，將廠房轉租給資源再生有限公司，因經營不善，未繳付租金，經科工區服務中心於2010年間終止土地租約並訴請拆屋還地。同時，2016年5月間已廢止公司登記。

據統計，慎祥公司因欠繳2005-2010年度營利事業所得稅、2016年度營業稅及2009-2021年度房屋稅等28件，遭南區國稅局安南、新化稽徵所及市府財政稅務局安南分局移送台南分署強制執行，尚欠金額為2473萬1882元。

台南分署自2012年起查封拍賣廠房，但因廠房內堆放甚多塑膠廢棄物，拍定人需另行支出清除費用，歷經26次拍賣均無人應買，分署訂於6月7日下午3時進行第27次拍賣，拍賣底價由原先3660萬3千元大幅降至432萬1千元，僅剩原價約1成左右，歡迎有意進駐台南科工區事業機構前來投標。

台南 南科 廢棄物

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