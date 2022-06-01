防疫加把勁 郭國文服務處發快篩劑口罩護台南孩童
疫情仍嚴峻，立委郭國文、永康區市議員參選人黃肇輝今聯手捐出3萬多片兒童口罩給台南市幼托教育創新協會與台南市幼稚教育學會，並呼籲地方政府強化防疫措施。
目前0至5歲幼兒仍無法打疫苗；而5至11歲孩童疫苗施打率仍偏低，為避免再度發生幼兒染疫重症悲劇，郭國文、黃肇輝今與幼托教育創新協會、台南市幼稚教育學會開記者會。
郭國文肯定衛福部推出免費提供快篩試劑政策，但他憂心，試劑數量不足以落實托育中心的防護作用，恐怕是美中不足之處。
台南市幼托教育創新協會理事長藍美秀表示，自己的幼兒園、托嬰教職員自主規定，每周日晚上快篩陰性才可上班，一個月固定5劑，如再加上不定時有確診者，停課、復課也需快篩，保守估計每月要10劑才夠用。
市府教育局說，針對幼托環境缺乏快篩試劑，市政府內已有多次討論，但考量0到5歲嬰幼兒用唾液快篩精準度及中央已有配發計畫下，將進一步與社會局協調並評估是否採購並提供快篩試劑。
社會局專門委員曾淑如說，目前市府採買能量有限，將會積極媒合民間企業資源，並於疫苗分配時優先考量嬰幼托中心需求。
另外，目前提的快篩試劑仍以鼻腔取樣為主，對0到2歲鼻腔脆弱嬰幼兒來說，操作不當會造成傷害；藍美秀建議，政府優先提供唾液快篩給托嬰幼兒，避免不當使用反而釀成悲劇。
黃肇輝表示，自己有個4歲女兒，身為家長當然會擔憂，尤其近期充斥孩童防疫假消，家長除防病毒還要對抗不實訊息，可說雙重疲憊。
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