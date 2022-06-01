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嘉市焚化爐歲修積4千噸垃圾 湖子內飄臭「全速處理」
嘉義市每天生產200噸一般垃圾，但焚化爐5月擴大歲修，整個月無法去化，累積4000噸暫堆在湖子內環保用地，居民反映指臭味飄散；議員認為，歲修完每天也只能多消化20噸垃圾，處理完這堆恐要數個月，環保局說，先用帆布覆蓋垃圾、噴除臭藥劑，並積極洽談請外縣市代燒，也籲民眾源頭減量。
議員鄭光宏近期獲湖子內居民陳情，健康三路靠近湖美一路，近期常有異味，「味道真的很難聞！」還有民眾認為聞到臭酸味，幾乎每兩天就有人反映，他研判，前兩天短暫下過雨，又馬上出大太陽，「一下下雨、一下大太陽」，才會造成比較臭。
記者今前往現場觀察，環湖路旁邊的環保用地，堆滿已壓縮成方塊狀的垃圾，大部分已用大帆布蓋住，不過疑似風向，站在環湖路上沒聞到明顯異味。
鄭光宏說，因嘉市1天會產生200噸的一般垃圾，其實停爐期間應累積6000噸，但已協請嘉縣鹿草焚化爐協助、環保署調度別縣市代燒，才有多燒剩下4000噸，以歲修後的焚化爐量能，每日能多處理堆積部分約20噸，純靠這樣去化速度太慢，正巧嘉縣的焚化爐也要展開歲修，希望協調外縣市協助。
市府環保局表示，焚化廠原本每日能處理200公噸垃圾，歲修完成後預估每日增加處理10至20噸，已規畫將打包好的垃圾回運焚化廠燃燒，也積極與外縣市洽談區域合作、協助代燒垃圾，目前用帆布將打包垃圾完全覆蓋，定期噴灑除臭藥劑以降低異味。
環保局說，會全力加速處理，也希望民眾配合落實垃圾源頭減量、資源回收政策。
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