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台南分署6月7日法拍會 凌志、賓士名車大集合

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署訂於6月7日下午4時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，2015年LEXUS RX270、2015年BENZ C250 AMG、2004年PORSCHE CAYENNE等名車大集合。記者邵心杰／翻攝
台南分署訂於6月7日下午4時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，2015年LEXUS RX270、2015年BENZ C250 AMG、2004年PORSCHE CAYENNE等名車大集合。記者邵心杰／翻攝

行政執行署台南分署訂於6月7日下午4時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，這次拍賣物品有2015年LEXUS RX270、2015年BENZ C250 AMG、2004年PORSCHE CAYENNE等名車外，陳水扁競選總統紀念金鈔、iPhone XR等應有盡有，歡迎民眾競標搶便宜。

台南分署表示，這次比較吸晴的物件有2015年LEXUS RX270，2672CC，該車輛僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計金額1萬2000元；2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車輛滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元，這兩輛名車都是第1次拍賣訂有底價。

另2016年份124CC山葉機車，該車輛僅滯欠燃料費3300元、交通罰鍰6000元，合計金額9300元，也是第1次拍賣，未訂底價，1元起標

此外，還有2004年PORSCHE CAYENNE、國瑞大貨車、中華貨車等車，而上次拍賣時，意外流標的陳水扁競選總統紀念金鈔，已有民眾洽詢，這次再次拿出來拍賣。至於龍龜雕刻擺飾、iPhone XR（128G）、iPhone XS（64G）、小松堆高機、2.5噸天車、手表、陽信銀行股票2萬122股等歡迎民眾競標。

台南分署提醒，依天氣預報，拍賣當日可能會下雨，如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場。

台南分署指出，上次拍賣時，意外流標的陳水扁競選總統紀念金鈔，已有民眾洽詢，這次再次拿出來拍賣。記者邵心杰／翻攝
台南分署指出，上次拍賣時，意外流標的陳水扁競選總統紀念金鈔，已有民眾洽詢，這次再次拿出來拍賣。記者邵心杰／翻攝
2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車輛滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元，第1拍賣有訂底價。記者邵心杰／翻攝
2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車輛滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元，第1拍賣有訂底價。記者邵心杰／翻攝
台南分署表示，2015年LEXUS RX270，2672CC，該車輛僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計金額1萬2000元。記者邵心杰／翻攝
台南分署表示，2015年LEXUS RX270，2672CC，該車輛僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計金額1萬2000元。記者邵心杰／翻攝

台南 拍賣會 陳水扁

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