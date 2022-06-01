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台南溫室氣體減量 預定2050年淨零排放

中央社／ 台南1日電

6月5日是世界環境日，台南市長黃偉哲今天宣布台南市溫室氣體減量，預定於2050年達到淨零排放目標。

黃偉哲今天在「2050台灣淨零．台南齊行」記者會指出，台南即將迎來建城400年，台南市淨零路徑計畫已凝聚期程，不只是展現數字，更需要具體工作內容，對地球更友善。

黃偉哲表示，有人說少子化是國安問題，但淨零碳排不只是國安問題，更是生存問題，如何減碳及如何增加水，這些都是自己國家的選擇。

台南市政府發布新聞稿指出，台南溫室氣體減量，將以短區間5年至10年方式執行，預定2030年溫室氣體排放量將較基準年2005年減量30%，2040年減量65%，2050年達到淨零排放目標。

環保局長謝世傑表示，台南是台灣的「南方矽谷」，也是發展綠色產業的重要基地，在減碳路上需要產業加入，市府7月將設立「碳盤查登錄輔導機制」，建置溫室氣體登錄平台，協助企業計算與登錄。

台積電、聯電、台電、南茂、崑山科大、成大能源中心、遠東科大及南科管理局等，也將組成「淨零輔導團」，提供企業減量策略，形成另類產業互助合作的「減碳循環模式」。

在「能源轉型」方面，市府將持續推動陽光電城計畫，每年至少成長0.25GW（100萬千瓦），2050年設置容量達10GW，產業能源轉型100%導入低碳製程，且建置「低碳綠色運輸」的運具電汽化、擴建汽機自行車共享系統及大眾捷運系統，2030年達到市區公車全面電動化，2050年綠色運具服務面積85平方公里。

另外，2030年商用營業場域100%LED燈具，2050年新建物100%符合近零碳建築，既有建物超過85%為近零碳建築，2030年再生水源每日供應量5萬公噸，焚化底渣100%再利用，以及2040年焚化廠提升發電效率轉型為綠能電廠。

台南市長 減碳 黃偉哲

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