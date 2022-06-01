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台南後壁農地堆置廢塑料 環團：下游汙染情何以堪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市後壁區下茄苳一處農地遭堆置廢棄塑膠、混合雜料及不明廢棄物。圖／台南社大提供
台南市後壁區下茄苳一處農地遭堆置廢棄塑膠、混合雜料及不明廢棄物。圖／台南社大提供

台南市後壁區下茄苳一處農地遭檢舉堆置塑廢料，倉庫內則有大量廢鋁渣，環保局會同環保署南區稽查大隊、保七總隊稽查，已依法開罰。環保局表示，廢塑部分已要求業者限期運回廠並依規定再利用，廢鋁渣部分已採檢送驗，如為廢棄物除開罰並移送檢方偵辦。

位在後壁下茄苳的一處農田上建有倉庫，旁側是空地，遭檢舉倉庫內有大量疑似廢鋁渣，空地上則是堆置大批廢棄塑膠以及不明的廢棄物，上月間環保局會同環保署及保七至現場稽查，因在農地上違法堆置塑膠料，已開單告發。

業者向稽查人員表示，所堆置的廢塑膠是從國外輸入的廢棄物，要再利用並製作其他塑膠成品；另倉庫內所放置的廢鋁渣，經環保局初步調查源頭，來自高雄廠商，但劉姓堆置人已過世，劉的丈夫說，堆置物為氧化鋁，是在2017、2018年堆置。環保局表示，已採樣送驗確認成分，若為廢棄物除開單告發並移送法辦。

今天環保局與台南社大環境小組再前往現場了解，台南社大環境小組研究員晁瑞光說，上月間有民眾聽說後壁很漂亮、很好玩，帶著女友去玩，無意中在後壁火車站附近田間發現農地上遭堆置大量塑料而檢舉。

晁瑞光說，現場看來就是垃圾、沒有價值的事業廢棄物，有混合雜料、屑屑、塑膠薄膜、塑膠棧板、寶特瓶薄膜、廢塑膠物等，都屬低級廢塑料，台灣處理垃圾都自顧不暇，還讓廢塑料近來，又堆置在農地，沒有阻隔物，下雨就流入河川再到海洋，大家辛苦在海邊撿拾海廢、用心做資源回收，看到這種場面，情何以堪。他說，行為人辯稱倉庫內堆置的是氧化鋁，但他們看來，明顯是沒經濟價值的廢鋁渣，環保局已採樣送驗，就等結果。

台南市後壁區下茄苳一處農地遭堆置廢棄塑膠、混合雜料及不明廢棄物。圖／台南社大提供
台南市後壁區下茄苳一處農地遭堆置廢棄塑膠、混合雜料及不明廢棄物。圖／台南社大提供

廢棄物 農地 台南

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