台南後壁農地堆置廢塑料 環團：下游汙染情何以堪

台南市後壁區下茄苳一處農地遭檢舉堆置塑廢料，倉庫內則有大量廢鋁渣，環保局會同環保署南區稽查大隊、保七總隊稽查，已依法開罰。環保局表示，廢塑部分已要求業者限期運回廠並依規定再利用，廢鋁渣部分已採檢送驗，如為廢棄物除開罰並移送檢方偵辦。

位在後壁下茄苳的一處農田上建有倉庫，旁側是空地，遭檢舉倉庫內有大量疑似廢鋁渣，空地上則是堆置大批廢棄塑膠以及不明的廢棄物，上月間環保局會同環保署及保七至現場稽查，因在農地上違法堆置塑膠料，已開單告發。

業者向稽查人員表示，所堆置的廢塑膠是從國外輸入的廢棄物，要再利用並製作其他塑膠成品；另倉庫內所放置的廢鋁渣，經環保局初步調查源頭，來自高雄廠商，但劉姓堆置人已過世，劉的丈夫說，堆置物為氧化鋁，是在2017、2018年堆置。環保局表示，已採樣送驗確認成分，若為廢棄物除開單告發並移送法辦。

今天環保局與台南社大環境小組再前往現場了解，台南社大環境小組研究員晁瑞光說，上月間有民眾聽說後壁很漂亮、很好玩，帶著女友去玩，無意中在後壁火車站附近田間發現農地上遭堆置大量塑料而檢舉。