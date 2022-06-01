台南月世界聯外道多處坍方 復建工程6月展開
台南市左鎮區草山里南167線及榮和里第7鄰聯絡道路，去年因豪雨造成多處坍方，市府工務局動用災害準備金經費投入復建工程，目前已完成發包，預計6月中旬進場施作。
台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，草山里南167線為308高地月世界旅遊觀景主要道路，也是通往龍崎區的交通要道，但山區地質多屬砂岩與頁岩所構成的青灰岩地形，每逢汛期豪雨，常導致邊坡土石鬆動滑落，在去年一波豪大雨後，部分尚未整治路段出現多處坍方。
台南市工務局指出，工務局已動用災害準備金約新台幣1030萬元，進行災後復建工程，預計6月進場施作，工期約3個月，除設置擋土牆設施外，另於擋土牆下方增設基樁增加承載力，修復路面等，以減緩邊坡滑動，避免日後造成災害。
台南市工務局指出，因部分施工期間與汛期重疊，將加強督導承攬廠商相關防汛整備作業，並基於安全及品質前提下，積極努力於颱風豪雨季節前完工，發揮活絡觀光業及農業發展功能。
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