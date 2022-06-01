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台南冷鏈智能化 再創漁業新契機

中央社／ 台南1日電

台南養殖魚塭全國第

一，因應網路直購消費市場改變，越來越多漁民自產自銷水產品，冷凍設備成為不可或缺工具。今天一項「高效率冷鏈系統模式」呈現太陽能板結合冷凍設備成效。

台南市長黃偉哲表示，台南是水產養殖重鎮，養殖魚塭面積近1萬4000公頃，全國第一。由於市場交易型態丕變，網路直購比例大幅提升，改變原有產銷通路及消費市場樣態，養殖產銷必須跟著轉型，越來越多漁民開始自產自銷水產品，其中冷凍設備成為不可或缺的工具。政府部門希望透過研發新型節能冷鏈技術並結合綠能設備，達成冷凍設備實質節能，減少營運成本，增加漁民收益。

農業局長李建裕說明，去年度媒合養殖業者及研發公司合作的「高效率冷鏈系統模式」，整合應用智能節電壓縮機、冷輻射排管、偵測管理系統及太陽能發電自用系統等建置，以達到「不需使用市電」為目標，提供給自產自銷，或養殖漁民所需冷凍設備使用，解決冷凍設備極度耗電的問題。

台南漁業青年聯誼會長施宏宜指出，這次試驗裝設2坪大小冷凍設備，冷凍溫度約負20至負25度，搭配屋頂太陽能板發電自用電力系統；另晚上以市電供應，平均2個月用電約459度，電費約新台幣800到1000元，較同規格傳統冷凍設備節電達70%以上，創造低成本優勢，達「省時、節能、賺荷包」等3大好處。

農業局表示，為確認這套新冷凍設備節能成效，擬爭取經費補助轄內養殖業者擴大示範，推廣科技化智能冷鏈設備給更多漁民使用，引導養殖漁業產銷轉型升級，養殖漁業永續發展。

漁民 台南市長

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