南市街友提前慶端午 吃粽子、送快劑、打疫苗

台南市社會局今結合公私資源，於北區和順里活動中心舉辦街友端午節慶祝活動，市長黃偉哲到場與街友同歡，發放粽子、快篩試劑、口罩、涼感巾及防蚊包，他提醒街友注意防疫，也鼓勵街友現場接種疫苗。

黃偉哲表示，除了市府團隊的努力外，也感謝許多善心人士長期關懷街友，讓各個角落的街友感受到社會的溫暖及支持。在疫情期間，南市府也推出安心上工計畫，期許透過公、私部門資源整合，讓街友早日返回家庭，回歸社會。

他也感謝慈聯社會福利基金會與社會局志工攜手，協助社會角落常被遺忘的弱勢朋友，讓他們感受到端午佳節過節的氣氛。

社會局說，今年活動採分流控管方式進行，保持社交距離、確保防疫零缺失，活動現場並結合北區衛生所、郭綜合醫院安排肝炎檢查、X光檢查及新冠肺炎疫苗施打，讓街友們歡慶佳節的同時，也能保持身體健康。社會局也出動沐浴車提供盥洗沐浴，讓街友開心迎接端午節。

局長陳榮枝表示，南市列冊街友220人，超過半數街友在街頭生活，去年三級警戒開始，市長黃偉哲即指示社會局對街友關懷訪視，由社會局各區社會福利服務中心、台南市街友服務委辦單位慈聯基金會等社工人員，每日為街友量測體溫並宣導防疫；社會局選任防疫班長，在東豐地下道落實實聯制，掌握街友的身體狀況，並適時回報。另協助有疑慮的街友快篩，一旦發現確診者立即聯繫衛生局隔離治療，已備妥床位20床，並結合餐飲業者送餐，確保街友安全健康。