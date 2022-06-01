快訊

上海疫情解封：經濟重挫能起死回生嗎？

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市街友提前慶端午 吃粽子、送快劑、打疫苗

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局今舉辦街友端午節慶祝活動，鼓勵街友現場注射新冠肺炎疫苗。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會局今舉辦街友端午節慶祝活動，鼓勵街友現場注射新冠肺炎疫苗。記者鄭惠仁／攝影

台南市社會局今結合公私資源，於北區和順里活動中心舉辦街友端午節慶祝活動，市長黃偉哲到場與街友同歡，發放粽子、快篩試劑、口罩、涼感巾及防蚊包，他提醒街友注意防疫，也鼓勵街友現場接種疫苗

黃偉哲表示，除了市府團隊的努力外，也感謝許多善心人士長期關懷街友，讓各個角落的街友感受到社會的溫暖及支持。在疫情期間，南市府也推出安心上工計畫，期許透過公、私部門資源整合，讓街友早日返回家庭，回歸社會。

他也感謝慈聯社會福利基金會與社會局志工攜手，協助社會角落常被遺忘的弱勢朋友，讓他們感受到端午佳節過節的氣氛。

社會局說，今年活動採分流控管方式進行，保持社交距離、確保防疫零缺失，活動現場並結合北區衛生所、郭綜合醫院安排肝炎檢查、X光檢查及新冠肺炎疫苗施打，讓街友們歡慶佳節的同時，也能保持身體健康。社會局也出動沐浴車提供盥洗沐浴，讓街友開心迎接端午節。

局長陳榮枝表示，南市列冊街友220人，超過半數街友在街頭生活，去年三級警戒開始，市長黃偉哲即指示社會局對街友關懷訪視，由社會局各區社會福利服務中心、台南市街友服務委辦單位慈聯基金會等社工人員，每日為街友量測體溫並宣導防疫；社會局選任防疫班長，在東豐地下道落實實聯制，掌握街友的身體狀況，並適時回報。另協助有疑慮的街友快篩，一旦發現確診者立即聯繫衛生局隔離治療，已備妥床位20床，並結合餐飲業者送餐，確保街友安全健康。

社會局指出，自去年5月17日至今社工人員共出勤1698人次，訪視街友1萬4317人次，發放口罩1萬4317片，並已協助119名街友接種疫苗，目前街友施打疫苗率已超過5成，未來將持續進行防疫宣導及關懷訪視。

台南市長黃偉哲（中）今天送粽子、口罩、快篩試劑給街友。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（中）今天送粽子、口罩、快篩試劑給街友。記者鄭惠仁／攝影

街友 疫苗 黃偉哲

延伸閱讀

40多年首度整修 新營真武殿歷3年多重建今謝土

台南新總圖疫苗接種站開打 首日名額預約一空

到最美圖書館打疫苗！台南總圖開設兒童疫苗大型接種站

台南開基玉皇宮捐2.5萬劑快篩 黃偉哲：上天好生之德

相關新聞

鹿草圓山宮明晚油燈節登場 恢復中斷百年「舉暗香」

嘉義縣鹿草鄉圓山宮主祀神明王孫大使公，百年前有「舉暗香」出巡宗教民俗，日治時期中斷，廟方訪談耆老考證，明天農曆5月4日（...

南市街友提前慶端午 吃粽子、送快劑、打疫苗

台南市社會局今結合公私資源，於北區和順里活動中心舉辦街友端午節慶祝活動，市長黃偉哲到場與街友同歡，發放粽子、快篩試劑、口...

疫情下捐血大減醫院已不夠用 捐血中心端午連假推活動

在這一波疫情衝擊下，各地捐血中心都傳出嚴重缺血的情況，台南捐血中心表示，目前捐血人潮只有過去的3到4成，血庫存量已經沒有...

6100劑兒童BNT中央喊卡 嘉市診所出現BNT已打完待補

嘉義市政府向中央爭取將再到貨的6100劑兒童BNT疫苗，臨時被喊卡，目前兒童BNT恐現缺口，市府衛生局表示，還不清楚中央...

40多年首度整修 新營真武殿歷3年多重建今謝土

地方大廟台南新營真武殿，歷經3年多來整修日前完成，今上午辦理祈安謝土大典，市長黃偉哲等人與會，這也是廟方歷經40多年首度...

降低肇事台南祭新招 易肇事、死傷事故高路段優先下手

台南市政府為降低交通事故，今天起同步執行3大道安重點計畫，包含易肇事改善、自撞改善及高齡事故防制，交通局表示，短期加強執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。