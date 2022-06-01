聽新聞
test
0:00 / 0:00
鹿草圓山宮明晚油燈節登場 恢復中斷百年「舉暗香」
嘉義縣鹿草鄉圓山宮主祀神明王孫大使公，百年前有「舉暗香」出巡宗教民俗，日治時期中斷，廟方訪談耆老考證，明天農曆5月4日（國曆6月2日）王孫大使誕辰晚間，舉辦「舉暗香．出巡錫福」儀式，讓信眾引香安奉，祈祐消災解厄。
圓山宮近年恢復「放火馬」傳統，廟方考證發現早年王孫大使公出巡遶境，有「舉暗香」習俗，日治時期中斷，主委陳日清說，擲筊請示王孫大使，獲聖筊應允，籌辦「舉暗香」傳統儀式，結合早期煤油火把、提燈、爐火及現代球燈，手持「竹節高昇掃」、身背槺榔天地掃」。
廟方在倉庫發現一座「舉暗香」所用的長明燈，還找到2塊符版，其中一塊符版刻「王孫大使勒令平安」，另一塊一面刻「員山宮大使公」，一面刻「北港朝天宮」，可能是早期兩廟交流古物，王孫大使遶境，用來拓印符紙給信眾保平安。
陳日清說，圓山宮清代在竹圍仔腳草創，稱為「員山宮」，後來才改名為「圓山宮」；總幹事陳國男說，廟裡有不少古文物，早期神桌刻字是「員」，後來改名被加框變成「圓」，還有日治「昭和」字樣被抹去，寫上「民國」，見證時代變遷。
「通天油燈、萬年爐火、傳香錫福、境戶納祥」，陳日清說，一場結合傳統現代的油燈嘉年華會，明天登場，明晚6點舉行，將通天油燈香火引燃到爐鼎爐火，在王孫大使遶境，讓信眾引香回家安奉祈福，用符版限量拓印符紙給信眾保平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言