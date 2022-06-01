6100劑兒童BNT中央喊卡 嘉市診所出現BNT已打完待補

嘉義市政府向中央爭取將再到貨的6100劑兒童BNT疫苗，臨時被喊卡，目前兒童BNT恐現缺口，市府衛生局表示，還不清楚中央何時再撥補，也不知喊卡理由，在國小校內施打的劑量有先控留、剩餘就供給21間合約診所；不過已有診所傳出昨就沒疫苗可打，或有診所下午才會再獲疫苗，早上暫時停打。

民族路1間診所先前有家長大排長龍，替小孩排BNT疫苗，今門前沒有人潮，診所指出，兒童BNT昨天就已經打完了，要再等衛生局提供，還不確定何時能開打；民生南路的診所上午也表示，目前BNT疫苗都打完，衛生局下午再配發，數量不清楚，民眾必須現場排隊。

1名吳姓阿公說，前天替準備上國小的孫子，詢問兒童BNT疫苗，有1間診所要等到6月7日，後來才預約到別間診所；1名陳姓父親說，小孩就讀國小，但家人憂心疫情等不及入校施打，上周妻子凌晨先去診所排隊，結果凌晨3點多抵達，已有1人排隊。

衛生局表示，進入國小校園施打前，用「嘉E卡」統計意願人數，這部分劑量都先控留，只要不超過此人數，都打得到；實際上，嘉E卡有意願者並進一步填寫意願書施打，約有9成。

衛生局指出，國小端施打後有剩餘，就會立即撥給診所，也呼籲診所自行回報BNT劑量已用完，或預約已滿，讓衛生局能盡快調撥疫苗。