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40多年首度整修 新營真武殿歷3年多重建今謝土

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營真武殿40多年首度整修，歷3年多重建今辦理謝土，市長黃偉哲（第一排右一）、新營區長翁振祥（第二排右一）等人與會。圖 ／新營區公所提供
台南新營真武殿40多年首度整修，歷3年多重建今辦理謝土，市長黃偉哲（第一排右一）、新營區長翁振祥（第二排右一）等人與會。圖 ／新營區公所提供

地方大廟台南新營真武殿，歷經3年多來整修日前完成，今上午辦理祈安謝土大典，市長黃偉哲等人與會，這也是廟方歷經40多年首度重建，更邀請知名歌仔戲明華園來酬神演出。

俗稱上帝廟的新營區真武殿自民國64年落成距今已40多年，多處斑駁、漏水，3年多前廟方邀請出身南市麻豆區剪黏名師陳三火及彩繪名家蔡龍進等人負責重修，現今真武殿整修落成。

市長黃偉哲一早由民政局長姜淋煌、新營區長翁振祥等人陪同前往獻禮祝賀，他表示，真武殿不只是新營地區香火頂盛的信仰中心，也長期支持捐助善款予新營區公益平台行善團，救助家庭急難，響應辦理各項扶助弱勢活動，致力造福居民不遺餘力。

廟方說，謝土儀式代表著對土地感恩和敬畏，真武殿主祀玄天上帝，可追溯自清朝咸豐年迄今。這次重修慶成祈安謝土大典，廟方特別邀請知名歌仔戲團明華園來酬神演出，將藝術與生活結合，塑造市民優質的文化生活。

歌仔戲 明華園 黃偉哲

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