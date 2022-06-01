降低肇事台南祭新招 易肇事、死傷事故高路段優先下手

台南市政府為降低交通事故，今天起同步執行3大道安重點計畫，包含易肇事改善、自撞改善及高齡事故防制，交通局表示，短期加強執法，中長期改善交通設施，已選定易肇事、自撞死亡、受傷事故高路段優先改善。

局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月都主持道安會報並指示研擬改善對策，延續去年以重點事故改善推動成效，推出「易肇事路段改善計畫」、「自撞交通事故防制計畫」、「高齡交通事故防制計畫」3大道安重點計畫，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

易肇事路段改善多集中在市區人口稠密區域，以去年每公里傷亡人數最高的永康區復興路、南區大同路二段、東區林森路二段、永康區中正南路、東區東寧路5處路段優先推動，將針對常見事故違規型態，強力執法以達嚇阻作用，另將進行道路交通設施檢視改善，提升民眾用路安全性。

自撞路段改善，以近3年每公里自撞死亡人數最高5處路段，包含安南區台江大道二段、玉井區台20線、龍崎區市182線、安平區中華西路二段、永康區中正北路進行改善；除加強超速與酒駕取締、強化路側設施外，將積極辦理安全駕駛、酒後代駕、勿疲勞駕駛、用藥後充分休息等觀念宣導活動。

高齡交通事故防制方面以4大交通事故高風險行政區為守護對象，其中東區死亡事故最多、永康區受傷事故最多、左鎮區死亡率最高、中西區受傷率最高。除推動各項體驗式道安教學，強化用路風險意識外，檢視高齡長者通行空間安全性及連續性，以及路口設施是否完善，多管齊下全面守護長輩們用路安全。

中央今年度首次推動「四季交安專案」，根據交通部道安資訊平台統計今年前3月酒駕死亡交通事故9人，較去年同期減少2人，酒駕受傷事故254人，較去年同期減少63人。

交通局表示，全國「四季交安專案」第2季主題為路口安全，提醒市民朋友，多數的交通事故皆發生在「路口」，駕車行經路口一定要放慢速度注意周圍狀況，並優先讓行人通過，共同維護安全用路環境，防制事故發生。