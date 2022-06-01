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台南新總圖疫苗接種站開打 首日名額預約一空

中央社／ 台南1日電

台南市今天起至5日在市立圖書館永康新總館開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗大型接種站，採上網預約制分流，今天1200名額已被預約完，施打情形順利。

設在台南市立圖書館永康新總館地下1樓的大型接種站上午8時開始接種作業，不到8時就陸續有民眾到場等候，民眾報到後雖需排隊等待完成各項流程，但因採事先上網預約制度，達到人潮分流效果，沒有出現大排長龍景象，小朋友打完針後可到一旁休息區吹冷氣、看卡通。

帶著孩子到現場家長表示，與先前成人接種疫苗速度相比，兒童接種期程好像稍慢一些，面對疫情威脅，有機會就趕快預約讓孩子把疫苗打一打會比較安心，今天施打流程很順利，沒有花太多時間。

台南市長黃偉哲到場關心疫苗施打情況，還與現場安排的魔術氣球街頭藝人一起發氣球和糖果給小朋友。黃偉哲以擴音器向現場民眾表示，今天上、下午各有600人將完成疫苗接種，希望趕快讓小朋友們都有保護力。到5月30日為止，台南市已有2萬7000多人接種輝瑞兒童疫苗，都沒有嚴重不良反應，今天打完疫苗的小朋友還可利用連假在家好好休息。

衛生局疾病管制科長林曉玫告訴中央社記者，市立圖書館永康新總館大型施打站今天起至5日提供輝瑞兒童疫苗接種服務。今天與5日是上、下午各600個名額；2至4日則是每日上午600個名額。至今天上午為止還有部分時段未額滿，民眾可透過「台南打疫苗」系統上網預約。

疫苗 台南市長 圖書館

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