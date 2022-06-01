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民進黨嘉縣黨部新主委陳川崎就職 延續執政扛輔選重任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
擔任民進黨中常委的蔡易餘立委（中），擔任嘉義縣黨部主委交接的監交人，新選出嘉縣黨部主委陳川崎(左)就職，主委兼議員林秀琴(右)卸任。圖／蔡易餘提供
擔任民進黨中常委的蔡易餘立委（中），擔任嘉義縣黨部主委交接的監交人，新選出嘉縣黨部主委陳川崎(左)就職，主委兼議員林秀琴(右)卸任。圖／蔡易餘提供

新選出民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎就職，主委兼議員林秀琴卸任，72歲陳川崎雖不是年紀最大的主委，但要扛起年底縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等五合一選舉輔選，延續20年的綠色執政權重任。

擔任民進黨中常委的蔡易餘立委，昨天擔任嘉義縣黨部主委交接的監交人，期許嘉義隊作伙衝！蔡易餘說，新任主委陳川崎過去曾擔任縣府機要秘書、朴子市公所主任秘書、議會秘書以及8年六腳鄉長的歷練，擁有豐富學經歷與非常好的協調能力。

他相信陳川崎一定會帶領嘉義隊團結一心，齊心為嘉義。也非常謝謝林秀琴這2年的付出，盡心盡力協調黨內事務，年底林秀琴也要參選議員連任，嘉縣正是轉型時候，需要延續執政好成績，不管外面風雨再大，「我們還是要團結一心，帶領嘉義向前走。」

陳川崎上任要面對太保市長選戰，獲黨徵召戴光宗，以及未獲徵召執意參選的鄭淑分競爭，黨內分裂，另議員第四選區，己故議員蔡鼎三的兒子蔡建漢未獲徵召，也要堅持參選，陳川崎說，黨完成徵召，就無整合問題，團結黨員打贏選戰。

嘉義 民進黨 蔡易餘

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