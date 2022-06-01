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高14層樓布袋跨海大橋布新橋上漆 飛漆噴花20輛大小車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供

通往嘉義縣布袋商港唯一的跨海大橋布新橋，完工通車逾20年，地盤下陷加上長期海風吹，年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。

布新橋跨岑海里、九龍里，岑海里長翁億穎與九龍里長蔡明宏，受理車主陳情，昨天與廠商、保險公司協調理賠，車主抱怨車行布新橋，遭高空飛漆噴濺，車門汙損，整車修復美容要花費上萬元，廠商透過工程保險理賠，讓汙損車輛盡速復原，統計有20多輛大小車汙損，汙損範圍程度不一。

翁億穎說，布新橋是通往高跟鞋教堂、布袋觀光漁市場及商港唯一交通要道，橋齡已超過20年，每逢假日幾乎常常塞車，附居民也長年希望可以能擴寬道路，或是新建第2座橋梁。

竣工於90年的布新橋，全長約100公尺，是連接布袋鎮與布袋港間的重要橋梁，高14層樓43公尺，構以大船入港的意象，搭配漁網裝置，造型十分獨特亮眼，從遠方即可辨認，是布袋醒目地標。

縣府建設處說，布新橋主結構安全，因地盤下陷加上長期海風，鋼構生鏽，發包修復上漆，目前已完工，飛漆噴濺造成多車汙損，廠商透過保險公司理賠。

2019年，宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂，造成嚴重死傷；布新橋安全性引發關切，當地往來人車頻繁，每到假日塞車嚴重，居民遊客盼新闢道路或橋梁。建設處說，中央同意生活圈計畫，在布新橋北側，新建橋梁，紓解布新橋交通瓶頸。

布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供
布袋布新橋年久失修，部分鋼構景觀生鏽，縣府建設處發包修復，高14層樓布新橋上漆，高空海風大，飛漆噴濺造成至少20輛大小車輛汙損。圖／翁億穎提供

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