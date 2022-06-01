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FUN新玩…嘉縣新港商圈把錢「變大了」花100變200
疫情衝擊全臺觀光旅遊產業，經濟部中小企業處與嘉義縣政府輔導新港魅力商圈協會合作推出好康優惠，即日起至6月24日，集結新港商圈27間店家推出「2022小鎮漫遊FUN新玩」活動，「花100元變200元」把現金變大，希望藉由刺激帶動商圈買氣。
新港每年吸引各方香客朝聖，周邊美食店家林立，農曆年後到媽祖誕辰香客絡繹不絕，但新港魅力商圈發展協會理事長黃靖惠分析，今年受疫情影響，進香客人數較去年少約7成，商圈人潮稀疏，特色伴手禮老店和攤商們叫苦連天。
端午連假將至，經濟部挹注資源振興商圈補助，與新港魅力商圈發展協會合作，期望能夠實質作為，吸引更多人潮前進商圈消費，把人潮與錢潮留在商圈，店家也安排活動限定優惠，迎接遊客的到來。
活動期間即日起至6月24日加入新港魅力商圈官方LINE@，即可獲得限量振新券的購買資格(每個帳號限購一張)，並於指定販售店家（德旺虎文創生活館、金讚號、正美香、金長利）即可兌換，在商圈內27間店家皆可使用，相關資訊可上新港魅力商圈粉絲專頁查詢（https://reurl.cc/A7b673）。
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