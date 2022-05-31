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影／找回最美好的笑容 中華聖母基金會嘉義偏鄉建老人食堂
天主教中華聖母基金會將在海拔近 1000 公尺處，阿里山達邦部落蓋第1間老人食堂，全年提供餐點、專車接送、送餐給居住偏遠的長輩，並連結家醫科醫生到部落，為有就醫需求長輩診治，讓部落長輩營養與健康獲得全面照顧。
「何時才能跟老同學們一起在食堂吃飯...」74 歲阿美奶奶長年病痛纏身，但臉上始終掛著微笑，長年跟已故先生是聖母基金會達邦長青活力站，常一起來上課、參與活動，先生過世後，bai 頓時失去重心， 身體功能倒退。
阿美奶奶因曾小中風，需每周下山洗腎三天，與活力站課程時間重疊，沒有老同學的陪伴，體力衰弱無法處理每日的餐食，健康每況愈下，住在丈夫生前搭建殘破鐵皮屋裡，距村中心遠，多仰賴兒子偶爾開車買便當，或簡單用罐頭、泡麵果腹，生活備受考驗。
中華聖母基金會執行長黎世宏表示，「為吃1碗麵要走路2小時」常人無法想像，但卻是山區部落長輩日常。據統計，山區部落超過6成長者白天獨自在家，不易準備餐食；超過7成5長者常食用反覆加熱隔夜菜，更有23%的長輩 患有3 種以上病痛，難久站處理食材。
中華聖母基金會 2019 年起協助部落設置無障礙空間、廁所及水電泥作、藝術家彩繪牆面等，帶著部落長輩期待，首著重部落醫療與長照，讓長輩們有穩定、營養均衡的餐食，每天都能有習慣去處，確認彼此健康，一切安好。
黎世宏說，受疫情影響，阿里山老人食堂籌建募款計畫不如預期，如今僅募款約2成，食堂服務即將開啟，面對龐大經費缺口，有著刻不容緩的壓力，也懇求大眾捐款支持。期盼食堂餐食服務能為部落長輩改善生活，讓長者們在「家的中心」老人食堂每天都能有營養、健康餐點，在凋零的生命裡找回美好的笑容。
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