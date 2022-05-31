快訊

中芯最好產品已是8年前技術 坂本幸雄：落後台灣一大截

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

翁章梁會日台交流協會高雄事務所長 推投資嘉縣

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉義縣長翁章梁今天會見日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥，希望小野所長引薦日本商社來嘉義縣投資，帶動地方產業發展。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，小野一彥今天下午偕夫人小野雅子蒞臨嘉義縣政府，一同拜會翁章梁，盼強化雙方交流。

小野一彥以流利中文與翁章梁交流台日文化，他說3月初剛上任，應該早來拜會，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，才延至今天。

翁章梁說，嘉義縣正大力發展工業與科技園區，希望小野所長引薦日本商社來嘉義縣投資，帶動高科技等產業發展。

小野所長則指出，日本人非常喜愛台灣，一直將311日本大地震時台灣人的援助恩情記在心中。

翁章梁說，2022國慶焰火就在故宮南院舉行，屆時歡迎小野夫婦來嘉義欣賞國慶焰火；明年3月櫻花季時，也歡迎至阿里山賞花，安排來嘉義深度旅遊，親自感受嘉義的美。

嘉義 日本台灣交流協會 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣施打5至11歲兒童COVID-19疫苗 接種率逾8成

大愛劇場感恩見面會 關懷失智症

嘉義縣+1013人確診 診斷用藥1條龍的診所擴增到78家

翁章梁五星縣長縣府團隊也第一 鄉鎮市長參選人蹭熱度

相關新聞

雲林文蛤全池覆沒 盼文蛤專家找暴斃原因

本月連日大雨，雲林縣台西鄉文蛤逾7成暴斃，農委會水試所台西分所昨天到場採檢，養殖池鹽度為千分之14.7至21，屬正常值範...

不畏疫情！業者估布袋景區連假人潮多 警規畫動線防堵

嘉義縣布袋分局預估今年端午連假，沿海熱門景點如高跟鞋教堂或魚市場等將湧入大批觀光客，規畫交通勤務管制疏導車流。業者認為，...

台南消保官查端午節市售粽子多未漲價 業者：薄利多銷

端午節將至，台南販售應景食品傳統端午節粽的知名商家甚多，法制處查訪粽子供需及價格情形， 19家業者中，其中10家並未調漲...

嘉市3間圖書館6月1日「互通」 跨局借還、指定取書的館

嘉義市文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館3間公共圖書館藏書近40萬冊，市府指出，明天起「通借」、「通還」，只要透過個人...

嘉市頂庄社區獨角仙數量銳減 里長曝超扯：有人偷挖

嘉義市頂庄社區復育獨角仙近10年有成，義教街585巷自行車道前年有上千隻，頂庄里長莊天基說，周邊開發影響棲地，且很多人帶...

台南議員要求兒童營養午餐和老人共餐整合 市府可研議

台南市議員劉米山今天在總質詢時關心有關學童營養午餐及長者供餐，是否能夠加強整合，以小的社區或是大的區域為單位，結合資源共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。