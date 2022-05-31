翁章梁會日台交流協會高雄事務所長 推投資嘉縣

嘉義縣長翁章梁今天會見日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥，希望小野所長引薦日本商社來嘉義縣投資，帶動地方產業發展。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，小野一彥今天下午偕夫人小野雅子蒞臨嘉義縣政府，一同拜會翁章梁，盼強化雙方交流。

小野一彥以流利中文與翁章梁交流台日文化，他說3月初剛上任，應該早來拜會，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，才延至今天。

翁章梁說，嘉義縣正大力發展工業與科技園區，希望小野所長引薦日本商社來嘉義縣投資，帶動高科技等產業發展。

小野所長則指出，日本人非常喜愛台灣，一直將311日本大地震時台灣人的援助恩情記在心中。

翁章梁說，2022國慶焰火就在故宮南院舉行，屆時歡迎小野夫婦來嘉義欣賞國慶焰火；明年3月櫻花季時，也歡迎至阿里山賞花，安排來嘉義深度旅遊，親自感受嘉義的美。