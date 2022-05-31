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雲林文蛤全池覆沒 盼文蛤專家找暴斃原因

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣台西鄉傳文蛤大量暴斃，農業處表示，不排除氣候因素影響。記者黃于凡／翻攝
雲林縣台西鄉傳文蛤大量暴斃，農業處表示，不排除氣候因素影響。記者黃于凡／翻攝

本月連日大雨，雲林縣台西鄉文蛤逾7成暴斃，農委會水試所台西分所昨天到場採檢，養殖池鹽度為千分之14.7至21，屬正常值範圍，研判鹽度非文蛤死亡主因，面對此異象，縣府農業處表示，除鹽度影響文蛤生長，溫度也是一大關鍵，推測因這2天溫度飆升才會造成大量文蛤暴斃。

雲林縣台西鄉有漁民反映，連日降雨後逾7成文蛤死亡，甚至有魚塭全軍覆沒，文蛤大量死亡嚴重影響漁民生計，台西鄉長候選人連佩玲與水試所副研究員周昱翰，到水試所後方魚塭勘查蔡文志、丁武忠、呂天駕及丁錦輝等人放養4池文蛤，丁錦輝的文蛤幾乎全池覆沒；另外也看了謝梅花的文蛤，現場約2甲地只抓了10包文蛤，育成率不到1成。

周昱翰現場採檢表示，4池的鹽度在千分之14.7至21，鹽度在正常值範圍內，文蛤暴斃主因可能不是鹽度降低。常年養殖文蛤的蔡文志說，漁民知道要下雨，都會先引進海水，避免水質被沖淡文蛤暴斃，但這次已引進海水，文蛤仍暴斃實在令人不解。

立委蘇治芬提出疑問，到底是豪雨後又加上高溫，環境變化太大，導致文蛤短時間無法適應而大量死亡，還是因為文蛤池中細菌作怪，希望水試所專家盡快幫漁民釐清。

連珮伶也說，希望農委會水試所內有「文蛤疾病專家」，幫漁民找出文蛤病死或暴斃原因，以及應對病因或環境變化的方法。

農業處漁業科長賴建陞表示，農委會水試所持續監測魚塭水質，並駐點在台西鄉，負責處理文蛤大小事，都可說是文蛤專家。文蛤暴斃可能受管理因素或環境因素影響，若大量文蛤同時暴斃，不排除環境因素影響較大，因文蛤適應環境能力較差，需維持一定鹽度，且氣溫不宜過高，像這2天氣溫突然升高，就有可能導致文蛤集體暴斃。

漁民 水質 雲林

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