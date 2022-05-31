不畏疫情！業者估布袋景區連假人潮多 警規畫動線防堵

嘉義縣布袋分局預估今年端午連假，沿海熱門景點如高跟鞋教堂或魚市場等將湧入大批觀光客，規畫交通勤務管制疏導車流。業者認為，疫情已成常態，家長把握最後周末闔家出遊，今年連假人潮預估會比平時周末多約2至3成。

布袋分局表示，民眾前往觀光漁市或高跟鞋教堂，多沿臺17或臺61線入布袋市區，並循上海路、海港大道、臺61線聯絡道進入布新橋後直行中山路，遇中山路壅塞時，可右轉（紅燈可右轉）順安路→新興街→高跟鞋教堂。

布袋分局呼籲，遊客可利用高雄港務布袋管理處前廣場免費停車，員警也將視人車狀況實施部分道路管制或改為行人徒步區因應，呼籲遊客遵行號誌及員警疏導指揮，以維交通安全及行車順暢。

嘉義縣府教育處日前宣布，高中以下公立學校暫停實體課程到這周末，布袋街區觀光發展協會理事長游志豪分析，許多家長會把握最後幾天假期全家出遊，今年布袋景區人潮應該會比平時周休二日多約2到3成，但相較去年持平。

游志豪說，最近疫情持續升溫，但嘉義縣疫苗覆蓋率超過5成，布袋景區平日遊客數約1到2千人、周休二日約8、9千人、連續假期每天平均超過1萬人。但漁市端午連假後休市兩周清消，目前店家僅1成、約6、7間開門迎客。