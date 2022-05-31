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台南消保官查端午節市售粽子多未漲價 業者：薄利多銷
端午節將至，台南販售應景食品傳統端午節粽的知名商家甚多，法制處查訪粽子供需及價格情形， 19家業者中，其中10家並未調漲價格，維持去年售價，其餘9家於1年內有調漲紀錄，多為一品項調漲5元，漲幅約在1成至1成5 間。
法制處在5月27、28日到中西區、安平區、永康區、新市區、仁德區及新營區等地訪查19家販售粽子的商家，肉粽依餡料食材不同價格35元至150元不等，以40元至50元的價格居多，菜粽則介於35元至45元不等，差異不大。
據有調漲的業者表示，漲價原因主要係反映豬肉、鹹鴨蛋黃及花生等內餡食材成本的增加，且6家於去年10月至今年1月間即已調整價格，並非藉端午節慶漲價。至未漲價之店家表示，為留住消費者，所以自行吸收成本，薄利多銷，並未調漲售價。
法制室表示，查核項目並包含現場環境衛生及商品標示等，店家多有留意環境的衛生整潔，各式商品種類及價格亦皆有明確標示，且均使用本地豬肉，並於現場張貼「台灣豬」標識。
台南市販售傳統粽子的知名商家，經訪查逾5成未調漲售價，已調漲的店家漲幅則在1成至1成5左右，均較行政院消保處調查的漲幅數據為低。足見台南傳統粽子物美價實CP值高，民眾可放心購買，安心品嘗道地的台南美食，歡度端午佳節。
民眾若發現業者有不合理漲價或價格標示不清、未標示的情形，可以撥打「1950」消費者服務專線反映，以維護消費者權益。
另依據行政院消保處日前盤點4家賣場、4家超商及5大電商平台的粽價，今年約27%粽子價格持平或下跌，73%粽子價格上漲，而價格上漲的品項中，有86.3%漲幅在2成以下。
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