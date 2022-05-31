快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南消保官查端午節市售粽子多未漲價 業者：薄利多銷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供
台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供

端午節將至，台南販售應景食品傳統端午節粽的知名商家甚多，法制處查訪粽子供需及價格情形， 19家業者中，其中10家並未調漲價格，維持去年售價，其餘9家於1年內有調漲紀錄，多為一品項調漲5元，漲幅約在1成至1成5 間。

法制處在5月27、28日到中西區、安平區、永康區、新市區、仁德區及新營區等地訪查19家販售粽子的商家，肉粽依餡料食材不同價格35元至150元不等，以40元至50元的價格居多，菜粽則介於35元至45元不等，差異不大。

據有調漲的業者表示，漲價原因主要係反映豬肉、鹹鴨蛋黃及花生等內餡食材成本的增加，且6家於去年10月至今年1月間即已調整價格，並非藉端午節慶漲價。至未漲價之店家表示，為留住消費者，所以自行吸收成本，薄利多銷，並未調漲售價。

法制室表示，查核項目並包含現場環境衛生及商品標示等，店家多有留意環境的衛生整潔，各式商品種類及價格亦皆有明確標示，且均使用本地豬肉，並於現場張貼「台灣豬」標識。

台南市販售傳統粽子的知名商家，經訪查逾5成未調漲售價，已調漲的店家漲幅則在1成至1成5左右，均較行政院消保處調查的漲幅數據為低。足見台南傳統粽子物美價實CP值高，民眾可放心購買，安心品嘗道地的台南美食，歡度端午佳節。

民眾若發現業者有不合理漲價或價格標示不清、未標示的情形，可以撥打「1950」消費者服務專線反映，以維護消費者權益。

另依據行政院消保處日前盤點4家賣場、4家超商及5大電商平台的粽價，今年約27%粽子價格持平或下跌，73%粽子價格上漲，而價格上漲的品項中，有86.3%漲幅在2成以下。

台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供
台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供
台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供
台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供
台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供
台南市消保管查訪今年粽子價格持平。圖／台南市府提供

粽子 漲價 台南

延伸閱讀

端午節就是要吃粽子！全台6間熱門名店 讓你吃透南北粽

哪種粽子料最不能接受？ 網激戰「看到這兩種想直接丟掉」

飄粽香！ 台中市國光里明天發3千顆粽解饞

不只粽子內的豬肉！飼料上漲帶動各式肉品價齊揚

相關新聞

不畏疫情！業者估布袋景區連假人潮多 警規畫動線防堵

嘉義縣布袋分局預估今年端午連假，沿海熱門景點如高跟鞋教堂或魚市場等將湧入大批觀光客，規畫交通勤務管制疏導車流。業者認為，...

雲林文蛤全池覆沒 盼文蛤專家找暴斃原因

本月連日大雨，雲林縣台西鄉文蛤逾7成暴斃，農委會水試所台西分所昨天到場採檢，養殖池鹽度為千分之14.7至21，屬正常值範...

台南消保官查端午節市售粽子多未漲價 業者：薄利多銷

端午節將至，台南販售應景食品傳統端午節粽的知名商家甚多，法制處查訪粽子供需及價格情形， 19家業者中，其中10家並未調漲...

嘉市3間圖書館6月1日「互通」 跨局借還、指定取書的館

嘉義市文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館3間公共圖書館藏書近40萬冊，市府指出，明天起「通借」、「通還」，只要透過個人...

嘉市頂庄社區獨角仙數量銳減 里長曝超扯：有人偷挖

嘉義市頂庄社區復育獨角仙近10年有成，義教街585巷自行車道前年有上千隻，頂庄里長莊天基說，周邊開發影響棲地，且很多人帶...

台南議員要求兒童營養午餐和老人共餐整合 市府可研議

台南市議員劉米山今天在總質詢時關心有關學童營養午餐及長者供餐，是否能夠加強整合，以小的社區或是大的區域為單位，結合資源共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。