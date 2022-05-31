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馬稠後關帝廟獲贈蔡總統墨寶 火山碧雲寺防疫受肯定

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
內政部前部長余政憲（第一排圖中）等人今下午前往台南白河馬稠後關帝廟致贈蔡總統墨寶。圖 ／讀者提供
內政部前部長余政憲（第一排圖中）等人今下午前往台南白河馬稠後關帝廟致贈蔡總統墨寶。圖 ／讀者提供

內政部前部長余政憲等人今下午前往南市白河區馬稠後關帝廟贈送蔡英文總統墨寶，也前往關子嶺火山碧雲寺參拜，肯定落實防疫作為。

目前是民進黨宗教委員會總召集人的余政憲，下午率領該宗教委員會主任林長寬等人來到馬稠後關帝廟參拜，代表蔡總統贈送總統墨寶「遐風溥被」（影響深遠的教化廣佈眾生之意），台南市議員李宗翰等人也出席。

余政憲說，馬稠後關帝廟在董事長魏長義領導下，曾捐贈消防機車給台南市消防局第一大隊白河分隊在勘災與執勤使用，奉獻社會不遺餘力。

一行人也來到關子嶺火山碧雲寺向觀音菩薩參拜，董事長陳清鏗向余政憲說，火山碧雲寺嘉慶十三年興建寺廟迄今，《百年香路，東山迎佛祖、東山佛祖回碧雲寺過年》祭典與遶境活動，獲指定為國家重要民俗。

余政憲也提及日前前往高雄市永安區竹仔港文興宮頒贈總統墨寶時，獲知該廟與火山碧雲寺相當有淵源，碧雲寺董事長陳清鏗也提出申請總統墨寶，邀請蔡總統來碧雲寺參拜。

余政憲說，蔡總統肯定青年學子參與轎班、學習傳統藝陣、獅陣、鼓陣、家將團、軒社等，他上周也前往南鯤鯓代天府參拜，代表致贈蔡總統墨寶「覃恩溥化」，而府城盤古藥皇廟神佛壇藥皇聖誕、靈聖宮閭山法門小法會等團體，每年赤崁萬神節，集合各地藝陣來府城演出，更是宗教優質化展現。

內政部前部長余政憲（第一排左三）等人今下午前往台南白河馬稠後關帝廟致贈蔡總統墨寶。圖 ／讀者提供
內政部前部長余政憲（第一排左三）等人今下午前往台南白河馬稠後關帝廟致贈蔡總統墨寶。圖 ／讀者提供

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