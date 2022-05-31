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山上公所號召志工媽媽包粽 里長里幹事分送弱勢戶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上區公所號召志工媽媽包粽 里長里幹事分送弱勢戶。記者周宗禎／翻攝
台南山上區公所號召志工媽媽包粽 里長里幹事分送弱勢戶。記者周宗禎／翻攝

台南市山上區公所號召明和里、山上里等里長、社區志工媽媽參與「端午情深意粽~關懷弱勢」包粽子活動，里長、里幹事配合今天幫忙將端午祝福粽子1400顆，分送給區內低收入29戶、中低收入老人98人及獨居老人18名、弱勢戶8戶。

山上區長余基吉表示，今年揪社區志工媽媽自己動手，從割粽葉、煮粽葉到親自炒包粽餡料，內餡有豬肉、蛋黃、香菇、蝦仁與花生等，再用月桃葉包裹下去蒸熟，保留傳統味道拆開撲鼻而來淡淡的月桃葉香氣，糯米香Q餡料飽滿，非常的好吃。

他說，志工們齊聚一堂包粽時，邊話家常邊包出地道傳承的古早味與家鄉味，也希望這股令人溫暖的美味，能在疫情嚴峻時期為弱勢家庭帶來溫馨的端午節。

余基吉表示，這次活動藉社區媽媽們傳承好手藝好味道，也給弱勢家庭照顧及關懷，在端午節以實際行動支持弱勢族群，傳遞幸福歡喜慶端午，盼望長輩感受愛與溫暖同時，也能保護自己健康，抵抗疫情。

台南山上區公所號召志工媽媽包粽 里長里幹事分送弱勢戶。記者周宗禎／翻攝
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疫情 弱勢家庭

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