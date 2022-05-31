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嘉市3間圖書館6月1日「互通」 跨局借還、指定取書的館

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館3所公共圖書館目前藏書近40萬冊。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館3所公共圖書館目前藏書近40萬冊。圖／嘉義市政府提供

嘉義市文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館3間公共圖書館藏書近40萬冊，市府指出，明天起「通借」、「通還」，只要透過個人借書證號，可從公共圖書館網站選取借閱書籍，可指定取書的館，2周內送達，還書也能到就近圖書館就可，免去路程上奔波。

市府文化局表示，文化局自2019年先著手辦理「通還」業務，共送出2萬5983冊至別館，2020年成長至3萬3614冊，去年因疫情影響閉館約4個月時間，仍送還2萬4977冊圖書；今年排除困難，推動免費跨館通閱服務，擴大服務能量，盼提升閱讀借閱率。

文化局解釋，「通閱」服務包括「通借」及「通還」，讀者只要從嘉市公共圖書館網站，點選「圖書館查詢系統」，上網查詢想借閱的書籍點選「網路借書」，再點選「取書館」，最後點選「申請網路借書」按鍵，即完成通借流程。

文化局指出，各館會結合物流業者，每周1次收、送書，待借閱的書籍2周內會送達到指定取書館，圖書館自動化系統會通知讀者來館取書，更可甲地借書、乙地還書；目前每張嘉市公共圖書館借書證，以借5冊圖書為限。

文化局代理局長葉國樑指出，今年編2000萬添購新書，年底前將再增加近5萬本中西文圖書，豐富各類館藏，文化局、世賢及黃賓3個公共圖書館目前分別擁有25萬9457、12萬5244及1萬2002冊圖書，3館啟動通閱服務後，近40萬冊圖書就形成1座虛擬的大圖書館。

嘉義市文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館3所公共圖書館明天起啟動「通借」、「通還」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館3所公共圖書館明天起啟動「通借」、「通還」。圖／嘉義市政府提供

圖書館 文化局 疫情

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