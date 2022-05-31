嘉市頂庄社區獨角仙數量銳減 里長曝超扯：有人偷挖

嘉義市頂庄社區復育獨角仙近10年有成，義教街585巷自行車道前年有上千隻，頂庄里長莊天基說，周邊開發影響棲地，且很多人帶走獨角仙，甚至樹下培育幼蟲的土壤都挖走，今年總數銳減剩不到500隻，將另闢棲地；市府建設處表示，只能道德勸說別拿走獨角仙，籲「獨樂樂不如眾樂樂」。

北興國中自然科教師林嘉慶長期帶學生觀察獨角仙生態，他說，獨角仙數量銳減可能因旁邊原本有竹林，下方堆肥能供獨角仙幼蟲棲息，但今年很多竹林轉作、砍掉改種果樹，造成幼蟲變少，另，獨角仙生活的光臘樹下方，有人一直在偷挖，5月初發現像「炸過一樣」土壤坑坑洞洞，狀況很糟。

「今年真的少滿多！」林嘉慶說，前年單1棵光臘樹，曾目擊高達200隻獨角仙，去年疑天氣乾燥而數量減少，今年一方面棲地改變、土壤被挖走，整個自行車道最多調查到136隻，大多數時候，單天都看不到100隻。

莊天基說，「帶回去也養不活！」發現很多民眾來這邊抓獨角仙，但帶回家難養活，希望能把獨角仙留在這裡供大家欣賞，目前已將光臘樹下土壤，覆蓋有洞的保護片，之後也會於社區市民農園另闢復育區。

市府建設處認為，拿走獨角仙行為目前僅能道德勸說，希望民眾別為了一己之私拿走，讓別人就看不到。