台南議員要求兒童營養午餐和老人共餐整合 市府可研議

台南市議員劉米山今天在總質詢時關心有關學童營養午餐及長者供餐，是否能夠加強整合，以小的社區或是大的區域為單位，結合資源共同提供兩者的服務，市長黃偉哲表示是很好的概念，但兩者補助經費來源不同，要再研議整合的方式與可行性。

劉米山表示因應少子化及老年人口，目前學校的營養午餐的菜色，很多人反映學生不喜歡吃，很多菜色都是素的，小孩子一定不喜歡吃，目前社區也有僅老人供餐，分大區小區做整合，有送餐像白河河東社區和河東國小可以結合，送餐一起送，小孩和老人攝取的營養和吃的東西應該都差不多，進行資源整合同樣經費可以吃得很好。

黃偉哲表示，老的老小的小，整合長者與學童的供餐是很好的概念，設備經費廚工等，目前碰到的問題是由於兩者的補助經費來源不同，學童營養午餐經費來自教育部與學生營養午餐費，長者共餐經費補助則來自衛福部，年長者繳一餐費用，要再研議兩個系統整合資源的方式與可行性。

教育局長鄭新輝表示，目前學童供餐部分朝向發展中央廚房模式，由中央廚房統籌供應周邊數個小型學校，今年再增加2個中央廚房 ，並透過專業營養師統一規畫符合健康標準的餐點，並發揮規模經濟效益，達到整合資源以及減輕小型學校負擔的效果，同樣經費可以吃到更好的餐點。透過餐前5分鐘食育教育，109學年度省下廚餘量1萬5千多公斤，小朋友都是吃光光不會不喜歡吃。

社會局長陳榮枝也表示，長者供餐部分，目前也面臨料理廚工人力老化等問題，正在研議未來是否能發展公共廚房或其他創新的服務模式的可能；長者共餐示範計畫案，是南台科技大學青銀共創USR計畫和社會局合作，初步規劃在南區鯤鯓里內找尋1處場域，進行南區社區廚房建置實踐方案。目前正在會勘場地、評估場地試辦可行性階段。