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影／香包閩南語這樣說！逢虎年南聖宮「虎仔香」限量送

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗六市南聖宮九龍池泉水在3年前接管天然湧泉，每逢端午節都會有許多民眾自備容器取午時水。記者黃于凡／攝影作
雲林縣斗六市南聖宮九龍池泉水在3年前接管天然湧泉，每逢端午節都會有許多民眾自備容器取午時水。記者黃于凡／攝影作

香包閩南語怎麼說？因老虎造型香包最受歡迎，自古香包閩南語就被統稱為「虎仔香」，今年恰逢虎年，雲林縣斗六市南聖宮準備600個「虎仔香」送給信眾，宮內還有80年歷史天然湧泉可裝午時水、動福平飼有機土雞蛋立蛋活動。

副主委陳一郎說，香包有各種動物、水果造型，但其中老虎造型最受歡迎，因此香包自古流傳閩南語叫做「虎仔香」，今年恰逢虎年，南聖宮準備600個老虎形狀的金色「虎仔香」，民眾到場打卡就可把限量香包帶回家。

監察兼公關主任吳桂英說，香包使用艾草、細辛、大黃、羌活、蒼朮、吳茱萸及柴胡等7種香料，具避邪、除障和殺菌效果，端午節時會磨成粉末讓民眾DIY製作香包，香味約可維持一個月。

南聖宮內有一處自然湧泉，深埋地下，直到3年前廟方整建廁所開挖才發現，地下有潺潺流水聲。廟方詢問當地耆老才知，早在耆老孩提時，那裡就有自然湧泉，推估湧泉起碼有80年歷史。廟方將天然湧泉以管線接到廟宇後方九龍池內，每逢端午節都會吸引大批民眾前來取水。

吳桂英補充說，立蛋採用動福平飼的土雞蛋，不只響應有機放養提升動物福祉，也因其蛋殼較厚，在立蛋過程中不易破裂。立蛋活動結束後，可讓民眾將土雞蛋帶回家。

雲林縣斗六市南聖宮今年端午節推出虎仔包、午時水、立蛋活動，今在南聖宮舉辦活動前記者會。記者黃于凡／攝影作
雲林縣斗六市南聖宮今年端午節推出虎仔包、午時水、立蛋活動，今在南聖宮舉辦活動前記者會。記者黃于凡／攝影作
雲林縣斗六市南聖宮今年端午節準備7種香料，將研磨成粉，讓民眾DIY製作香包。記者黃于凡／攝影作
雲林縣斗六市南聖宮今年端午節準備7種香料，將研磨成粉，讓民眾DIY製作香包。記者黃于凡／攝影作
雲林縣斗六市南聖宮今年端午節推出虎仔包、午時水、立蛋活動，今在南聖宮舉辦活動前記者會。記者黃于凡／攝影作
雲林縣斗六市南聖宮今年端午節推出虎仔包、午時水、立蛋活動，今在南聖宮舉辦活動前記者會。記者黃于凡／攝影作
今年恰逢虎年，雲林縣斗六市南聖宮限量600個「虎仔包」贈送民眾。記者黃于凡／攝影作
今年恰逢虎年，雲林縣斗六市南聖宮限量600個「虎仔包」贈送民眾。記者黃于凡／攝影作

閩南語 雞蛋

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