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台南餐飲業油水分離明年起實施 辦說明會先禮後兵

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局辦說明會，宣導餐飲業油水分離設施管理辦法明年1月起實施。圖／南市環保局提供
台南市環保局辦說明會，宣導餐飲業油水分離設施管理辦法明年1月起實施。圖／南市環保局提供

台南餐飲業油水分離設施管理辦法明年1月起實施，環保局今天針對17家列管對象舉辦說明會，呼籲業者務必配合法規，現階段若不確定設施是否符合規範，環保局樂於協助釐清。

環保局副局長侯俊彥在說明會上表示，南市餐飲業油水分離設施管理辦法明年起實施，若經環保局稽查發現其油水分離設施未符合管理辦法規定，且屆期未完成改善，可處5千元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。他提醒餐飲業者，若油水未妥善處理，除了油垢進入水溝淤積成塊，阻礙水流導致阻塞，也會產生異味惡臭與孳生蟲鼠等。

環保局指出，說明會宣導內容主要向列管的餐飲業者說明設置油水分離設施，須符合建築物給水排水設備設計規範效能，並通過國家標準或國際標準試驗合格。若現階段不能確定是否符合規範，環保局樂於協助。

台南市政府依南市低碳城市自治條例第26條之1規定，去年12月13 日訂定「台南市餐飲業油水分離設施管理辦法」，要求達公告規模的餐飲業應設置符合規定的油水分離設施，於運作期間確實清理維護保養。今年5月4日公告列管規模為：可同時提供餐飲座位達300人以上，未達500人，以及提供餐飲的作業環境面積達1000平方公尺以上，未達1500平方公尺。

餐飲業 台南 建築

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