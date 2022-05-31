聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南餐飲業油水分離明年起實施 辦說明會先禮後兵
台南市餐飲業油水分離設施管理辦法明年1月起實施，環保局今天針對17家列管對象舉辦說明會，呼籲業者務必配合法規，現階段若不確定設施是否符合規範，環保局樂於協助釐清。
環保局副局長侯俊彥在說明會上表示，南市餐飲業油水分離設施管理辦法明年起實施，若經環保局稽查發現其油水分離設施未符合管理辦法規定，且屆期未完成改善，可處5千元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。他提醒餐飲業者，若油水未妥善處理，除了油垢進入水溝淤積成塊，阻礙水流導致阻塞，也會產生異味惡臭與孳生蟲鼠等。
環保局指出，說明會宣導內容主要向列管的餐飲業者說明設置油水分離設施，須符合建築物給水排水設備設計規範效能，並通過國家標準或國際標準試驗合格。若現階段不能確定是否符合規範，環保局樂於協助。
台南市政府依南市低碳城市自治條例第26條之1規定，去年12月13 日訂定「台南市餐飲業油水分離設施管理辦法」，要求達公告規模的餐飲業應設置符合規定的油水分離設施，於運作期間確實清理維護保養。今年5月4日公告列管規模為：可同時提供餐飲座位達300人以上，未達500人，以及提供餐飲的作業環境面積達1000平方公尺以上，未達1500平方公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言