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南市首輛郭董電巴上路熱議 議員：檢討讓公車變好搭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
議員陳秋萍在總質詢關切公車路網檢討，交通局長王銘德表示年底期末報告可以完成。記者吳淑玲／攝影
議員陳秋萍在總質詢關切公車路網檢討，交通局長王銘德表示年底期末報告可以完成。記者吳淑玲／攝影

鴻海集團旗下鴻華科技首部電動巴士Model T，加入大台南公車服務行列行駛5路路線。議員陳秋萍今天在議會總質詢，指民眾搭乘公車意願不高 ，檢討市區公車路網若已達一個段落，應盡速執行。交通局長王銘德表示，期末報告年底就會出爐，以主幹線搭配社區公車規畫。

陳秋萍表示，縣市合併後，原縣轄公車整合成6大幹線公車，原市區公車則維持原有服務，普遍存在路線彎繞、重疊、行駛時間長、效率不佳以及新興住宅區（例如永康東橋重劃區）服務缺口等，市區公車路網目前改革進度？永康周邊規畫「永安、和順、平實」3處轉運站，扮演關鍵功能，除了緊鄰交通節點(永康、大灣交流道)，更是位處亞太棒球村、永康物流專區及平實營區等新興開發區域。

陳秋萍說，3個轉運站跟永康運量最高綠幹線，似乎沒有太大連結？建議針對永康東外環與西外環增開類幹線的直捷公路線連結轉運站，提供沿線民眾搭乘服務，同時透過社區公車與直捷公車連結，例如從總圖發車，行經東橋社區、連接奇美醫院，或是總圖發車，行經東橋社區連接綠幹線，再經忠孝路連接復華、復國里、永仁高中、榮總及平實轉運站，並評估加設公共自行車站點，方便民眾轉乘公共運輸。

陳秋萍說，透過路線重調，可涵蓋多數永康區的大眾運輸需求，可培養民眾公共運輸的使用習慣，更是當作捷運先導公車來辦理，台一線中華路段是目前捷運藍線的規畫路段外，中正南路、永安路連接和順轉運站，以及永安轉運站連接永大路、大灣路、崑山科大到平實轉運站的路線，都可以作為未來捷運延伸的依據。

陳秋萍指出目前市區公車由高雄客運經營，2013年成立府城客運並陸續接手市區客運路線，2018年也導入雙層觀光巴士，近期也在永康科工區成立客運場站，並引進全新鴻海MODEL T車輛在市區測試，引起熱烈討論，服務提升則表示肯定。

交通局長王銘德表示，市區公車路網重整期末報告年底可以完成對外宣布，以往市區公車被詬病是有新興社區就用現有的公車彎（繞）路，造成行駛時間太久，重整後市區公車將以東西向和南北向開設幹線公車概念，再用社區公車串聯，並用易懂的識別，最後一哩路則以公共自行車補足。

據了解，和順轉運站已經動工預計在2023年初完工，永安轉運站已在規劃設計作業中，預計2023年底完成，平實轉運站透過BOT方式，由民間投資興建，最快可能於2024年底落成，這些轉運站共同的目的，就是要連接國道與市區公車間的轉乘，並提升大眾運輸服務效率及提供舒適的候車環境。

鴻海集團旗下鴻華先進科技開發的Model T電動公車引進台南，行路市區5號公車路線引起熱烈討論。圖／自取交通局粉專
鴻海集團旗下鴻華先進科技開發的Model T電動公車引進台南，行路市區5號公車路線引起熱烈討論。圖／自取交通局粉專

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