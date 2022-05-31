布袋廢校大改造 結合在地成食農教育場域
嘉義縣布袋鎮的正義國小廢校後疏於管理，水土保持局與菜舖社區居民合作，以舊校舍為中心，結合農產地景轉型友善農作，推廣食農教育活動從田園到餐桌，照顧在地長者，又能販售「菜舖好農」產物，擴展周邊為具休閒遊憩與綠色療癒功能的體驗場域，今年獲建築園冶獎肯定。
菜舖社區發展協會理事長蔡吉隆指出，正義國小建校距今60餘年，陪伴在地六、七年級居民學習成長，後因廢校而無人管理，空間環境雜亂無章，危害周邊農田外，也成社區治安隱憂，美好童年回憶被蔓生雜草淹沒。
水保局農村與嘉義縣政府、布袋鎮公所合作推再生輔導，整理修復校舍設施、轉型為「作伙吃有厝味」老人食堂、「菜舖好農」青農基地，及學童食農教育的多功能場域，陪伴老中青三代的菜舖居民度過精彩農情生活。
水保局南投分局長陳榮俊說，正義國小周邊環境分期分區方式改善營造，整體設計理念包含建構可串聯校舍與校園的步行動線，提供全齡使用者散步休憩服務設施，步道設計特別重視透水、止滑與平整性。
兼顧友善環境生態與景觀綠化，保留原有喬木，大面積綠覆植栽，融合周邊開闊田間視野。第一期工區增設昆蟲屋、攀藤架與根系觀察箱等；第二期工區提供友善耕作，以菜葉型態與脈絡為發想，勾勒兼具散步休憩與分區栽植功能的雙葉狀人行步道。
社區至今已在此栽植綠豆、葱、韮菜等多種無毒蔬果，創造活潑有趣的耕作地景，而從栽植、採收到食材料理一系列活動，不但滿足菜舖社區照顧長者的需求，也成親子與學童食農教育的體驗基地。
水保局副局長林長立表示，農村再生輔導在地19位青農創立「菜舖好農」品牌，採集當季蔬果、曬越瓜脯、手作桑葚蜜餞等超過11種的食農教育體驗，體驗路線推薦從24節氣鐵路公園出發，沿途參訪乾隆時期興建主祀甲二媽的聖天宮、欣賞外型特殊的百年榕樹、到農園體驗採果樂，最後回到正義國小享用由當季食材料理的風味餐。
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