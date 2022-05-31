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打造產業新尖兵 勞動部揪工研院為業界培育

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
學員蔣信竹(左)及宋易乘(右)看好雷射產業未來前景，接受「產業新尖兵計畫」已找到工作。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
學員蔣信竹(左)及宋易乘(右)看好雷射產業未來前景，接受「產業新尖兵計畫」已找到工作。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與工研院，今辦理「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」成果展示暨專題發表，雲嘉南分署說，14名學員有2位未結訓已獲業界青睞，起薪30K至55K間，未來就業前景看好。

雲嘉南分署長劉邦棟及工研院經理張榮杰、正鉑雷射總經理陳政嚴等人出席，劉邦棟表示，數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企畫等人力需求，是未來產業趨勢，分署此次與工研院合作，依雷射產業就業市場打造172小時的學科及術科實作課程，感謝正鉑雷射拉出一條生產線，讓學員能實地操作教學，提前模擬並熟識未來就業環境及工作內容。

30歲學員蔣信竹，南臺科大企管系畢業後一直在家中務農，因網室結構除鏽問題，使用砂輪機火花亂竄，安全性一直讓他很困擾，偶然在網路發現雷射切割有同樣功效，且相對安全，儘管沒有相關學經歷，他鼓起勇氣報名參訓。

「雖然起步晚，但有政府補助訓練費用及學習獎勵金，舒緩不少經濟壓力！」蔣信竹說，學習過程更加肯定未來就業方向。

「還在受訓，已找到工作！」26歲宋易乘，剛從台師大光電工程研究所畢業，有感在校學偏理論性質，想更精進雷射切割技術，於是報名參訓，除雷射打標加工及焊接、高功率雷射切割管件等實務訓練，還有雷射源性能量測與維護、實作測驗等專題課程，都是過去他較少接觸的，因表現優異，還未結訓已獲企業延攬，訓後可無縫接軌就業。

劉邦棟補充，產業新尖兵計畫對象為15至29歲待業青年，勞動部除提供最高10萬元訓練費用補助，參訓期間還可領取每月8000元的學習獎勵金，最高可領9萬6000元，接下來雲嘉南地區還有一系列課程，包括「Python與雲端應用人才培訓班」、「太陽光電設置技術士短期訓練班」、「跨域JAVA軟體工程師就業養成班」、「電力電子與機電自動化工程師職能訓練班」及「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班」等逾27班，意者可上台灣就業通「產業新尖兵計畫網」查詢與報名，或電洽(06)6985945分機1425洽蘇先生。

勞動部「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」學員實際操作機台。</p><!--6--><p> 圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」學員實際操作機台。

圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

勞動部 台師大

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