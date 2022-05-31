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台南開基玉皇宮捐2.5萬劑快篩 黃偉哲：上天好生之德

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市開基玉皇宮今天捐贈價值近5百萬元的快篩試劑、白米給市政府，扶助弱勢。記者鄭惠仁／攝影
台南市開基玉皇宮今天捐贈價值近5百萬元的快篩試劑、白米給市政府，扶助弱勢。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區開基玉皇宮為協助市政府防疫工作，今天捐贈捐贈2萬5000劑快篩，並將祝壽活動的1萬2000公斤白米，捐給30個社福團體及社區照顧關懷據點，辦理長者送餐服務。市長黃偉哲開基玉皇宮長期做公益，從捐米、捐救護車、消防車到快篩試劑，彰顯玉皇上帝仁民愛物的精神。

黃偉哲代表市府到開基玉皇宮接受捐贈，他說2萬5000劑的快篩劑價值近400多萬，1萬2000公斤白米價值也約50萬，加起來將近500萬。他說，每次到玉皇宮都是滿心感謝，因之前才捐救護車、消防車、住宅火災警報器、消防器材，而前年新冠肺炎疫情剛開始時，也捐了500萬，主委涂大松個人則捐20萬，對台南市民充滿了疼惜，也彰顯了上天的好生之德、仁民愛物的精神。

涂大松說，開基玉皇宮每年都會辦理玉皇四殿下聖誕慶典，今年受疫情影響，慶典縮小規模，並依往例發米賑貧。因應疫情升溫以及政府的居隔政策，今年再捐贈2萬5000劑快篩試劑給南市府，協助政府共同防疫，另開基玉皇宮也捐贈30萬、個人捐贈5萬元給瑞復益智中心，期望與瑞復益智中心共同幫助心智障礙者發揮潛能，增進獨立照顧自己的能力。

社會局指出，市府為強化住宿式社福機構的防疫量能，除啟動住宿式社福機構應變機制及推動機構防疫長制度外，同時也免費發送快篩試劑、口罩、隔離衣、額溫槍等防疫物資，已支援機構共191萬7924片口罩、3065件隔離衣、230支額溫槍，及1萬2000劑快篩試劑給117家老人養護機構、24家身障教養院及79家護理之家，避免因快篩試劑不足導致疫情擴散。

開基玉皇宮捐贈的試劑，將發送給轄管社福機構如團體家屋、兒少機構、身福機構、老福機構共139家，工作人員及住民每人2劑，計1萬1317人共2萬2634劑。

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