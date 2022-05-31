奇美食品捐贈5千份愛心包子 慰勞台南各區基層防疫人員

奇美食品今天捐贈3千份愛心包子，慰勞台南市基層防疫人員，副市長趙卿惠代表市府率領關廟區區長 李賢村、新化區長吳金喜、龍崎區長顏振羽在關廟區公所接受，感謝奇美熱心公益挺防疫。

市府表示，奇美食品12日已捐贈永康、仁德、歸仁及原永華6區近2千份愛心包子，今天一早開專車自台南市仁德區出發，陸續從關廟到後壁共28區區公所及衛生所防疫人員贈送3千份溫暖美味的愛心包子，無私捐贈將愛心與關懷遍及全市37區。

奇美食品董事長宋光夫表示，奇美食品在疫情期間，除全力配合政府防疫政策，更盡企業自身力量力挺防疫。這次疫情升溫及快速變化期間，區公所及衛生所人員堅守崗位，上下一心，守護市民朋友的健康，奇美食品特贈愛心包子，以實際行動為辛苦的基層防疫人員加油、打氣。