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奇美食品捐贈5千份愛心包子 慰勞台南各區基層防疫人員
奇美食品今天捐贈3千份愛心包子，慰勞台南市基層防疫人員，副市長趙卿惠代表市府率領關廟區區長 李賢村、新化區長吳金喜、龍崎區長顏振羽在關廟區公所接受，感謝奇美熱心公益挺防疫。
市府表示，奇美食品12日已捐贈永康、仁德、歸仁及原永華6區近2千份愛心包子，今天一早開專車自台南市仁德區出發，陸續從關廟到後壁共28區區公所及衛生所防疫人員贈送3千份溫暖美味的愛心包子，無私捐贈將愛心與關懷遍及全市37區。
奇美食品董事長宋光夫表示，奇美食品在疫情期間，除全力配合政府防疫政策，更盡企業自身力量力挺防疫。這次疫情升溫及快速變化期間，區公所及衛生所人員堅守崗位，上下一心，守護市民朋友的健康，奇美食品特贈愛心包子，以實際行動為辛苦的基層防疫人員加油、打氣。
市長黃偉哲表示，基層同仁在防疫最前線扛起重責，維持疫情期間防疫體系正常運作，感謝奇美食品的愛心，感謝第一線防疫人員的辛勞，市府團隊與企業聯手積極抗疫。
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