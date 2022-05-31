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阿里山森鐵百年車站「淪笑話」？林鐵處：規畫設計中

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員何子凡批，竹崎鄉鹿麻產車站枉為百年歷史建築，但周邊雜草叢生，外圍木造柵欄也分崩離析，露出尖銳金屬容易致使民眾受傷。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡批，竹崎鄉鹿麻產車站枉為百年歷史建築，但周邊雜草叢生，外圍木造柵欄也分崩離析，露出尖銳金屬容易致使民眾受傷。圖／何子凡提供

阿里山森鐵鹿麻產車站建於於1910年，為大阪式建築全檜木車站，但嘉義縣議員何子凡說，周邊環境髒亂、硬體設施毀損，整修過站長宿舍也不對外開放，現況荒蕪破敗，卻不見主管單位最基本維護措施，痛批是「世界級笑話」。

林鐵及文資處回應，周邊環境均定期清潔維護，但月初遇梅雨季延宕；整修工程規劃設計，去年1月完成設計書圖及文資審議程序，並提報前瞻計畫，待經費核定後，就會發包施工，也與居民合作擬規畫林鐵懷舊小旅行，活化在地。

何子凡說，鹿麻產車站周邊雜草叢生、站體腐朽，屋頂排水管積土長草，外圍木造柵欄也分崩離析，露出尖銳金屬容易致使民眾受傷；站長宿舍2006年整修完成後至今從未開放公共使用及參觀過，如今又遭蟲蛀損壞，「整修目的竟是鎖起來再放到壞掉?」

何子凡說，為活化場站環境並推廣地方創生，曾詢問林鐵處有關鹿麻產車站委外經營，官方回應需先整修後再研擬。但兩年多過去，既沒整修，更遑論委外，現況卻越加荒蕪跟破敗，也不見主管單位最基本維護措施，堪稱「世界級笑話」

林鐵處回應，鹿麻產車站2019年4月恢復列車停靠，已完成車站與站長宿舍建物合法使用執照補照作業，目前重新規畫設計和整修，去年1月完成設計書圖及文資審議程序，並提報前瞻計畫，經費核定後，就會發包施工。環境問題，5月已查報刈草，但因梅雨季影響進度，雨勢趨緩後將立即繼續工作。

林鐵即文資處去年起，委託在地協會辦理景觀資源調查和社區培力，期盼與在地居民合作，結合竹崎車站及親水公園連成旅遊軸帶，共推林鐵小旅行，規劃21號燃煤蒸汽火車行駛嘉義、鹿麻產及竹崎區間，帶給民眾懷舊遊憩體驗。

嘉義縣鹿麻產車站百年建築，但縣議員何子凡日前會勘，發現周邊硬體設施毀敗不堪，批相關單位沒有用心整理。圖／何子凡提供
嘉義縣鹿麻產車站百年建築，但縣議員何子凡日前會勘，發現周邊硬體設施毀敗不堪，批相關單位沒有用心整理。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡批，竹崎鄉鹿麻產車站枉為百年歷史建築，但周邊雜草叢生，認為相關單位疏於整理。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡批，竹崎鄉鹿麻產車站枉為百年歷史建築，但周邊雜草叢生，認為相關單位疏於整理。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡批，竹崎鄉鹿麻產車站周邊雜草叢生，認為相關單位疏於整理。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡批，竹崎鄉鹿麻產車站周邊雜草叢生，認為相關單位疏於整理。圖／何子凡提供
何子凡說，鹿麻產車站站長宿舍2006年4月整修至今，從未開放公共使用及參觀過，如今又出現蟲蛀跟損壞狀況。圖／何子凡提供
何子凡說，鹿麻產車站站長宿舍2006年4月整修至今，從未開放公共使用及參觀過，如今又出現蟲蛀跟損壞狀況。圖／何子凡提供

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