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南市9大紓困措施6大振興計畫 15億助產業度過難關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長今天召集各局處首長開會，提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元振興經濟及幫助業者度過難關。圖／南市政府提供
台南市長今天召集各局處首長開會，提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元振興經濟及幫助業者度過難關。圖／南市政府提供

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台南市長黃偉哲今天下午與各局處首長討論後，晚間提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元幫助產業業者度過難關。

九大紓困措如下：

一、減稅：

1.房屋稅─飯店停用部分營業面積、營利事業停業或營業面積減縮，房屋稅調降稅率3至2％；營業用稅率減半課徵的工廠自有廠房，因疫情影響而停工，持續減半課徵。

2.娛樂稅─受疫情影響導致營業收入明顯減少，可申請調降查定課徵業者娛樂稅。

3.牌照稅─暫不使用車輛，已辦理停用期間，免課徵使用牌照稅。

二、延稅：

1.使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅及印花稅，受疫情影響繳稅有困難，可申請延期12個月或分期36個月。

2.房屋稅繳納期限內，因接受治療、隔離或檢疫者，可申請展延繳納期限。

三、減租：

1.委外園區、景及市有非公用房地出租做小型店鋪減租3成3個月。

2.農產批發市場、魚市場、漁港區土地及蘭花園區溫室，減租33個月。

3.市區客運業者承租站地租金、外經營轉運站利金、公有委外停場權利金減收3成3個月。

4.委外經營運動場館地租金及權利金減收3成3個月。

5.今年溫泉水費減收3成3個月基本費。

四、延繳：

1.承租市有不動租金/權利金申請展延或分期至111年度12月底。

2.促參案可依個案財務試算結果延長契約期間。

3.110年溫泉水費延至111年底繳納。

五、產業補貼：

防疫旅館、街頭藝人、影視業者台南住宿、台南便利送補貼外送運費。

六、交通補貼：

1.疫計程車補助：補助駕駛每車每日4000元、補助車隊派造作業費每車每日200元，駕駛需隔離或自主防疫期間補助每日2100元。

2.客運業、計程車防疫物資補貼

七、夜市市場攤商：

1.59處公有市場商用費及垃圾清潔費3個月打7折（直接以現金補貼實際營業者3個月3成使用費及清潔費）。

2.33處道路型夜市使用費3個月打7折。

八、家戶補貼：

1.防疫期間關懷弱勢加發生活補助。

2.疫情急難舒困。

3.發放居家照之低收入戶物資箱。

4.愛心銀行實物提供弱勢家戶。

5.遠距教學期間弱勢學生餐協助。

九、勞工舒困：

1.補貼減班休息工資減損及訓練津貼。

2.安心即時上工計畫每人最長960小時。

3.安穩僱用計畫工就業獎勵津貼。

4.青年就業職業訓練、就業獎勵應屆畢業青年尋職津貼計畫。

5.失業工子女就學補助。

六大振興計畫包含休閒觀光振興─觀光「復原者聯盟」、商圈百業振興、店家市集振興、產業文化振興、藝文表演振興及市場夜市振興。其中市場夜市振興連續2周，每日快閃7處市場及夜市，快閃地點將發放面額50元市場券及夜市券200份。

台南市政府提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元振興經濟及幫助業者度過難關。圖／擷取畫面
台南市政府提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元振興經濟及幫助業者度過難關。圖／擷取畫面
台南市政府提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元振興經濟及幫助業者度過難關。圖／擷取畫面
台南市政府提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元振興經濟及幫助業者度過難關。圖／擷取畫面

夜市券 疫情 台南市長 新冠肺炎 黃偉哲

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