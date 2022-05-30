南市9大紓困措施6大振興計畫 15億助產業度過難關
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台南市長黃偉哲今天下午與各局處首長討論後，晚間提出9大紓困措施和6大振興計畫，將投入15億元幫助產業業者度過難關。
九大紓困措如下：
一、減稅：
1.房屋稅─飯店停用部分營業面積、營利事業停業或營業面積減縮，房屋稅調降稅率3至2％；營業用稅率減半課徵的工廠自有廠房，因疫情影響而停工，持續減半課徵。
2.娛樂稅─受疫情影響導致營業收入明顯減少，可申請調降查定課徵業者娛樂稅。
3.牌照稅─暫不使用車輛，已辦理停用期間，免課徵使用牌照稅。
二、延稅：
1.使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅及印花稅，受疫情影響繳稅有困難，可申請延期12個月或分期36個月。
2.房屋稅繳納期限內，因接受治療、隔離或檢疫者，可申請展延繳納期限。
三、減租：
1.委外園區、景及市有非公用房地出租做小型店鋪減租3成3個月。
2.農產批發市場、魚市場、漁港區土地及蘭花園區溫室，減租33個月。
3.市區客運業者承租站地租金、外經營轉運站利金、公有委外停場權利金減收3成3個月。
4.委外經營運動場館地租金及權利金減收3成3個月。
5.今年溫泉水費減收3成3個月基本費。
四、延繳：
1.承租市有不動租金/權利金申請展延或分期至111年度12月底。
2.促參案可依個案財務試算結果延長契約期間。
3.110年溫泉水費延至111年底繳納。
五、產業補貼：
防疫旅館、街頭藝人、影視業者台南住宿、台南便利送補貼外送運費。
六、交通補貼：
1.疫計程車補助：補助駕駛每車每日4000元、補助車隊派造作業費每車每日200元，駕駛需隔離或自主防疫期間補助每日2100元。
2.客運業、計程車防疫物資補貼
七、夜市市場攤商：
1.59處公有市場商用費及垃圾清潔費3個月打7折（直接以現金補貼實際營業者3個月3成使用費及清潔費）。
2.33處道路型夜市使用費3個月打7折。
八、家戶補貼：
1.防疫期間關懷弱勢加發生活補助。
2.疫情急難舒困。
3.發放居家照之低收入戶物資箱。
4.愛心銀行實物提供弱勢家戶。
5.遠距教學期間弱勢學生餐協助。
九、勞工舒困：
1.補貼減班休息工資減損及訓練津貼。
2.安心即時上工計畫每人最長960小時。
3.安穩僱用計畫工就業獎勵津貼。
4.青年就業職業訓練、就業獎勵應屆畢業青年尋職津貼計畫。
5.失業工子女就學補助。
六大振興計畫包含休閒觀光振興─觀光「復原者聯盟」、商圈百業振興、店家市集振興、產業文化振興、藝文表演振興及市場夜市振興。其中市場夜市振興連續2周，每日快閃7處市場及夜市，快閃地點將發放面額50元市場券及夜市券200份。
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