能源局長台南探討漁電共生 議長：應盡快有個合適規範

台南市議會議長郭信良今天邀請經濟部能源局長游振偉探討太陽能漁電共生案例，副市長戴謙也率經發局長陳凱凌、農業局長李建裕等人與談。郭建議中央與地方盡快討論出合適的漁電共生規範，讓業者有所本，一起邁向2025非核家園的目標。

游振偉於今天下午到議長室，與郭信良等人討論漁電共生。郭信良表示，南市議會全力支持中央政策，希望發揮台南日照時間最多、光電產業多等優勢，能順利推動漁電共生，達成業者獲利、漁民豐收、政府政策有成的3贏。

在討論現有的漁電共生案例後，郭信良議長指出，大多數的漁電共生場域都存有待改善之處，有的是設計不良，有的是成本過高，所以應該有個成功的示範場，免去業者摸索之苦，也能不破壞生態，讓漁民養殖魚蝦時無後顧之憂。他並邀游局長到南區實地勘察，對南市的魚塭有進一步認識。

郭信良也向戴謙建議，市府應積極輔導業者，只要符合規定，應思考簡化申辦作業流程，提高行政效率，不要讓漁電共生的案件在市府就塞車了。