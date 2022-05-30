快訊

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

能源局長台南探討漁電共生 議長：應盡快有個合適規範

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會議長郭信良（左）今天下午邀請經濟部能源局長游振偉，探討太陽能漁電共生案例。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會議長郭信良（左）今天下午邀請經濟部能源局長游振偉，探討太陽能漁電共生案例。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會議長郭信良今天邀請經濟部能源局長游振偉探討太陽能漁電共生案例，副市長戴謙也率經發局長陳凱凌、農業局長李建裕等人與談。郭建議中央與地方盡快討論出合適的漁電共生規範，讓業者有所本，一起邁向2025非核家園的目標。

游振偉於今天下午到議長室，與郭信良等人討論漁電共生。郭信良表示，南市議會全力支持中央政策，希望發揮台南日照時間最多、光電產業多等優勢，能順利推動漁電共生，達成業者獲利、漁民豐收、政府政策有成的3贏。

在討論現有的漁電共生案例後，郭信良議長指出，大多數的漁電共生場域都存有待改善之處，有的是設計不良，有的是成本過高，所以應該有個成功的示範場，免去業者摸索之苦，也能不破壞生態，讓漁民養殖魚蝦時無後顧之憂。他並邀游局長到南區實地勘察，對南市的魚塭有進一步認識。

郭信良也向戴謙建議，市府應積極輔導業者，只要符合規定，應思考簡化申辦作業流程，提高行政效率，不要讓漁電共生的案件在市府就塞車了。

郭信良 漁民 台南

延伸閱讀

促銷鳳梨結合休閒農場 台南市府號召業者端午推折扣

台南咖啡評鑑 冠軍豆每公斤1萬元賣出

台南東山農會拍賣冠軍咖啡豆 每公斤1萬元標售

同心防疫！台南議長與各黨團共同宣布增設10線諮詢專線

相關新聞

農民鑿井汲地下水...嘉縣溪口地層下陷加劇 種稻陷兩難

嘉義縣溪口種植大面積水稻，但許多農地位處非灌區，農民無水可用只得汲取溝水或鑿井抽地下水，去年大旱時更明顯，水利處統計今年...

能源局長台南探討漁電共生 議長：應盡快有個合適規範

台南市議會議長郭信良今天邀請經濟部能源局長游振偉探討太陽能漁電共生案例，副市長戴謙也率經發局長陳凱凌、農業局長李建裕等人...

台南再開兒童BNT疫苗名額 市府：即日起到6月6日陸續釋出

台南市今天新增確診4278例，已是連續3天下降，台南市長黃偉哲表示，雖然近期下降，但是否代表疫情高峰已過，仍要觀察，特別是本周有端午節連假，更是關鍵期，而針對台南市目前還有3萬4554名5到11歲兒童尚未預約疫苗注射...

嘉縣清潔隊每年修枝廢木多達600噸 議員建議補購碎木機

嘉義縣環保局與縣內18鄉鎮公所定期修剪路樹，每年產生約600多噸廢木，議員林緗亭建議縣府，補助各鄉鎮公所購置碎木機，讓廢...

白沙屯媽祖超魅力 業者備2000包祈福鹽索取一空

台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空，業者陳仁昌今表示...

嘉市吳鳳南路這路口機車免待轉 中山路依然不放行

不少機車族爭取不待轉，台灣基進嘉義黨部透過市議員蔡文旭，針對軍輝路要轉入吳鳳南路路口，與市府會勘後，獲同意不強制兩段式左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。