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農民鑿井汲地下水...嘉縣溪口地層下陷加劇 種稻陷兩難
嘉義縣溪口種植大面積水稻，但許多農地位處非灌區，農民無水可用只得汲取溝水或鑿井抽地下水，去年大旱時更明顯，水利處統計今年地層下陷量超過5.3公分是近年之最。縣府表示，將協調農水署增建排水路擴大灌區範圍。
農田水利署畫分事業區域灌區和非灌區，嘉義縣議員劉雅文今在定期會上指出，溪口許多農地處非灌區，農民無水可用只好取溝水或地下水。但溪口又屬地下水管制區，依規定不能鑿井，但許多農民不知情因此受罰，希望相關單位能提出辦法解決這種「惡性循環」。
縣長翁章梁說，農委會目前規畫興建排水路等公共工程擴大灌區範圍，但前提是要先能找到水源；再者，縣府推廣機械化耕作，鼓勵農民種植黃豆、玉米、小麥等較不耗水作物，但經計算後和相關計畫後，收益需比水稻高，農民才會買單。
農業處長許彰敏說，擴大灌區有兩大重點，必須先尋覓水源，針對這方面農業處已著手進行。或可參考山區農民做法，設儲水設備引降雨或溪溝山泉水灌溉，平地農地農水署也針對非灌區廣設農水路，希望導水入農地，這部分會逐年檢討建構。
水利處長林谷樺說，去年大旱許多農民陳情，希望能鑽井取水灌溉，但缺水時地下水位本就低，汲取地下水後地層下陷問題加劇，嘉義縣地下水位下陷好幾年沒有超過3公分，但去年溪口鄉水位突破紀錄下陷超過5.3公分、面積超過138平方公里，甚至比雲林、彰化嚴重，很大原因跟超抽地下水有關。
「未來發展應該放在最上面，不能現在就把資源用完」，林谷樺說，若農民確實在非灌區上農作，相關單位應該合理補助，或折衷性選擇省水作物，否則對後待子孫影響深遠。翁章梁補充，地層下陷問題不可逆，土地留給後代子孫，但農民現階段面臨困境亟需解決，會再跟農委會商議，相關配套措施盡早到位。
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