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台南各級醫院及長照機構禁探視 延長至6月30日

中央社／ 台南30日電

台南市今天新增4278例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，連3天呈現下降，但市府評估社區傳播風險仍高，各級醫院、住宿式長照機構禁止探病、探視至6月30日。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會表示，從多項指標評估，社區傳播風險仍高，未來1週發展很關鍵，端午節連假即將到來，民眾南來北往機會增加，希望民眾確實做好各項防疫措施。

台南市政府衛生局長許以霖表示，因評估近日COVID-19本土病例社區傳播風險提升，即日起至6月30止，台南市各級醫院、住宿式長照機構維持全面禁止探病、探視，希望民眾配合。

許以霖表示，台南市5至11歲兒童疫苗施打情形，從25日至29日累計2萬2324人施打輝瑞兒童疫苗，加上4日至29日累計2萬4000人施打莫德納疫苗，已有4萬6324人完成疫苗接種，目前疫苗足夠，不論要選莫德納或輝瑞兒童疫苗都有，民眾可多利用「台南打疫苗」系統預約。

另外，許以霖說，65歲以上市民及55歲以上具原住民身分者，只要在6月30日前接種疫苗，不限劑次及疫苗廠牌，可獲得2劑單劑型快篩試劑，還可領取新台幣500元（含）以下禮券或禮品，領取時間延長至7月8日。

許以霖指出，符合資格者可持健保卡及疫苗接種紀錄卡，在衛生所上班時間到接種區域的衛生所領取2劑快篩，禮券（禮品）則可在7月8日前，至接種的合約院所、或接種轄區衛生所上班時間內領取。

莫德納疫苗 衛生所 台南市長 黃偉哲 端午節

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