嘉義市0至6歲童免費領5劑快篩 6月1日起領取

嘉義市81家快篩實名制販售藥局自6月1日起投入「0至6歲孩童免費領5劑快篩劑」行列。依身分證字號尾數單雙號進行分流領取，盼對幼童健康提供多一層保障。

嘉義市長黃敏惠今天下午召開線上防疫記者會時表示，嘉義市81家快篩實名制販售藥局自6月1日起將投入「0至6歲孩童免費領5劑快篩劑」行列，此次免費領取份數，將不計入實名制第一輪（4月28日起）的資格。

黃敏惠指出，幼童家長可於6月1日至6月30日持孩童（民國105年1月1日以後出生）的健保卡至快篩實名制販售藥局領取，依身分證字號尾數單雙號進行分流領取（單號為週一、三、五，雙號為週二、四、六，週日不限單雙號），尚無健保卡新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。藥局名單可至嘉義市政府官網查詢（https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=8401）。

黃敏惠說，嘉義市今天起至6月7日陸續前往21所國小集中接種輝瑞兒童疫苗，今天安排4所國小接種，學童回校施打情形良好。

她表示，中央在27日已撥給嘉義市首批輝瑞兒童疫苗8500劑，今天再度到貨4500劑，經盤點疫苗數量後，已陸續撥配4500多劑的輝瑞兒童疫苗至社區診所，再次呼籲家長把社區診所的疫苗留給5至6歲未上小學的兒童。另會持續向中央爭取輝瑞兒童疫苗，提升嘉義市學童的疫苗接種率。

另外，針對民眾近期提出對快篩結果有疑慮的問題，衛生局提醒，民眾快篩陽性後，若對快篩結果有疑慮或與醫師未達共識時，可以攜帶快篩陽性證明（以密封袋裝快篩陽性試劑）到嘉義市的醫院採檢PCR確認。