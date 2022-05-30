台南再開兒童BNT疫苗名額 市府：即日起到6月6日陸續釋出
台南市今天新增確診4278例，已是連續3天下降，台南市長黃偉哲表示，雖然近期下降，但是否代表疫情高峰已過，仍要觀察，特別是本周有端午節連假，更是關鍵期，而針對台南市目前還有3萬4554名5到11歲兒童尚未預約疫苗注射，市府將自即日起到6月6日，陸續在各醫療院所開出名額，家長可以上「台南打疫苗」系統預約，而6月1日在永康區台南市立總圖書館還有開大型隨到隨打站，請家長盡快帶孩子前往注射。
台南市在27日確診病例衝上7376人的高峰後，這幾天持續下降，依序是6666、5913及今天的4278例，不僅台南市病例數減少，全國各縣市也大多如此，但之前中央疫情指揮中心表示，北部疫情略降溫，但南部持續攀升，未來南部可能超越北部，所以近期台南市的確診數下降，是否代表高峰已過，仍值得觀察，黃偉哲今天表示，中央認為可能要再觀察一周，而本周有端午連假，人潮南來北往，會持續關注，疫情是否會再上升。
台南市衛生局局長許以霖今天在防疫記者會中表示，台南新5到11歲兒童有11萬2094人，目前已完成莫德納疫苗注射有2萬4000人，已打BNT疫苗的有2萬2324人，有預約BNT還沒打的有3萬1216人，尚未預約有3萬4554人，而目前中央已到貨的BNT疫苗數量為5萬7000劑，今、明兩天還會再到貨3萬5900劑，總計BNT到貨9萬2900劑，想打的絕對打的到，大家不必搶，而針對目前系統上可以預約的疫苗已不多，衛生局會持續再開出名額，在6月6日之前希望能把疫苗全部打完。
而針對長者關切的打疫苗送兩劑快篩，黃偉哲也表示，原本是規定打完後3天內要領取，但擔心大家來不及，領取時間延長至7月8日，提醒長輩於7月8日前（不含假日）持健保卡及接種紀錄卡於衛生所上班時間至接種區域之衛生所領取2劑快篩，500元禮券（禮品）則可於7月8日前至接種的合約院所或接種轄區衛生所上班時間內領取。
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