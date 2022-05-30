聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣清潔隊每年修枝廢木多達600噸 議員建議補購碎木機
嘉義縣環保局與縣內18鄉鎮公所定期修剪路樹，每年產生約600多噸廢木，議員林緗亭建議縣府，補助各鄉鎮公所購置碎木機，讓廢木經濟循環再利用。環保局長張根穆說，目前確朝這方向規畫進行，預計購買大型破碎機，年底前會先試營運。
林緗亭今上午定期會上質詢，各鄉鎮公所木材修枝後用抓斗車運到焚化爐燒，廢木材體積龐大，運輸過程占空間、處理費用所費也不訾，建議可參照國外或外縣市，補助地方鄉鎮公所清潔隊或社區、學校購置碎木機，就地處理廢木。
林緗亭說，碎木屑可舖地面做介質，避免雜草叢生也讓土壤養分更好。近期接獲許多社區反映，必須自己動員整理環境，也希望補助碎木機對象不僅侷限於鄉鎮公所清潔隊，包含社區、學校也應納入評估。
張根穆說，目前補助對象大多透過公所，社區若有需求可以跟公所商量，由公所統籌對外租借；教育單位有需要，也可透過教育處聯繫。
張根穆表示，目前各鄉鎮公所運到環保局處理廢材約600噸，但其中不包含教育處和建設處，實際數量可能會更多。未來有兩個方向，公所清潔隊可以評估補助購置碎木機，處理廢木不用再運到環保局。
另，環保局規也規畫購買大型破碎機，不僅木材彈簧床也可處理，不用再運到焚化爐銷毀，年底前會先以每天6萬租金試運作；縣內許多回收機構或菇包業者長期使用木屑，也可評估與業者合作，由業者收購木屑「循環再利用」，朝永續發展目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言