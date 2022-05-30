嘉縣清潔隊每年修枝廢木多達600噸 議員建議補購碎木機

嘉義縣環保局與縣內18鄉鎮公所定期修剪路樹，每年產生約600多噸廢木，議員林緗亭建議縣府，補助各鄉鎮公所購置碎木機，讓廢木經濟循環再利用。環保局長張根穆說，目前確朝這方向規畫進行，預計購買大型破碎機，年底前會先試營運。

林緗亭今上午定期會上質詢，各鄉鎮公所木材修枝後用抓斗車運到焚化爐燒，廢木材體積龐大，運輸過程占空間、處理費用所費也不訾，建議可參照國外或外縣市，補助地方鄉鎮公所清潔隊或社區、學校購置碎木機，就地處理廢木。

林緗亭說，碎木屑可舖地面做介質，避免雜草叢生也讓土壤養分更好。近期接獲許多社區反映，必須自己動員整理環境，也希望補助碎木機對象不僅侷限於鄉鎮公所清潔隊，包含社區、學校也應納入評估。

張根穆說，目前補助對象大多透過公所，社區若有需求可以跟公所商量，由公所統籌對外租借；教育單位有需要，也可透過教育處聯繫。

張根穆表示，目前各鄉鎮公所運到環保局處理廢材約600噸，但其中不包含教育處和建設處，實際數量可能會更多。未來有兩個方向，公所清潔隊可以評估補助購置碎木機，處理廢木不用再運到環保局。