白沙屯媽祖超魅力 業者備2000包祈福鹽索取一空
台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空，業者陳仁昌今表示，明年會準備更多，希望祈福鹽相贈，帶給信眾們更多正能量。
台灣守護文創目前經營台南北門井仔腳鹽田，在白沙屯媽祖8天7夜進香活動中，以祈福鹽隨香車方式沿途發送祈福鹽信眾，陳仁昌表示，一開始會發願為白沙屯媽祖製作祈福鹽與信眾結緣，來自去年首次參加白沙屯媽祖進香活動，過程中感受媽祖靈感與隨香民眾信仰虔誠，特別獲得媽祖賜杯同意製作這次粉紅超跑祈福鹽，這包粉紅超跑祈福鹽，回鑾當天2000份，很快就被信眾索取一空。
陳仁昌指出，北門井仔腳瓦盤鹽田產出的「天日鹽」，也是每年台灣王爺總廟南鯤鯓代天府鯤鯓王平安鹽祭特選祭祀用鹽，白沙屯媽祖祈福鹽是經媽祖加持、祝福，並使用北門井仔腳瓦盤鹽田產出的天日鹽，用鹽洗浴幫助信眾安神助眠、淨身除穢或安放家中、公司行號招財結緣、鎮宅保平安，明年會準備更多的祈福鹽與大眾結緣，
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