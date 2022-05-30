快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

白沙屯媽祖超魅力 業者備2000包祈福鹽索取一空

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空。圖／台灣守護文創公司提供
台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空。圖／台灣守護文創公司提供

台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空，業者陳仁昌今表示，明年會準備更多，希望祈福鹽相贈，帶給信眾們更多正能量。

台灣守護文創目前經營台南北門井仔腳鹽田，在白沙屯媽祖8天7夜進香活動中，以祈福鹽隨香車方式沿途發送祈福鹽信眾，陳仁昌表示，一開始會發願為白沙屯媽祖製作祈福鹽與信眾結緣，來自去年首次參加白沙屯媽祖進香活動，過程中感受媽祖靈感與隨香民眾信仰虔誠，特別獲得媽祖賜杯同意製作這次粉紅超跑祈福鹽，這包粉紅超跑祈福鹽，回鑾當天2000份，很快就被信眾索取一空。

陳仁昌指出，北門井仔腳瓦盤鹽田產出的「天日鹽」，也是每年台灣王爺總廟南鯤鯓代天府鯤鯓王平安鹽祭特選祭祀用鹽，白沙屯媽祖祈福鹽是經媽祖加持、祝福，並使用北門井仔腳瓦盤鹽田產出的天日鹽，用鹽洗浴幫助信眾安神助眠、淨身除穢或安放家中、公司行號招財結緣、鎮宅保平安，明年會準備更多的祈福鹽與大眾結緣，

台灣守護文創公司表示，明年會準備更多，希望祈福鹽相贈，帶給信眾們更多正能量。圖／台灣守護文創公司提供
台灣守護文創公司表示，明年會準備更多，希望祈福鹽相贈，帶給信眾們更多正能量。圖／台灣守護文創公司提供

白沙屯媽祖 北門 文創

延伸閱讀

感謝護轎 清水警獲贈Q版白沙屯媽祖口罩

拱天宮提告！駁斥謠言白沙屯媽祖進香涉詐騙香油錢

信眾齊聲高喊「進喔，進喔」 白沙屯媽祖回鑾安座

家長朝聖白沙屯媽祖「粉紅超跑」 粗心忘女兒獨留車上

相關新聞

郵差染疫陸續歸隊 麻豆郵局最遲下周恢復正常投遞作業

台南麻豆郵局上周驚傳多名郵差確診，影響郵務投遞作業，不少民眾反應收信速度，麻豆郵局坦言，上周一度影響投遞作業，隨著郵差陸...

白沙屯媽祖超魅力 業者備2000包祈福鹽索取一空

台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空，業者陳仁昌今表示...

嘉縣清潔隊每年修枝廢木多達600噸 議員建議補購碎木機

嘉義縣環保局與縣內18鄉鎮公所定期修剪路樹，每年產生約600多噸廢木，議員林緗亭建議縣府，補助各鄉鎮公所購置碎木機，讓廢...

嘉市吳鳳南路這路口機車免待轉 中山路依然不放行

不少機車族爭取不待轉，台灣基進嘉義黨部透過市議員蔡文旭，針對軍輝路要轉入吳鳳南路路口，與市府會勘後，獲同意不強制兩段式左...

特教生戳鼻頻掙扎 民眾黨嘉市主委號召捐600唾液快篩

本土疫情嚴峻，本身醫師的民眾黨嘉市黨部主委吳亭蓁，有感患雷特氏症女兒戳鼻子快篩不易，很多特教生做快篩「彷彿要打一架」，下...

南市新建管系統率先無紙化 將資料轉化成資訊

台南市政府配合內政部營建署數位建築創新應用服務建置計畫，完成新建築管理系統雲端架構發展成果及試辦工作，今天率先試辦上線成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。