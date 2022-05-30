白沙屯媽祖超魅力 業者備2000包祈福鹽索取一空

台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空，業者陳仁昌今表示，明年會準備更多，希望祈福鹽相贈，帶給信眾們更多正能量。

台灣守護文創目前經營台南北門井仔腳鹽田，在白沙屯媽祖8天7夜進香活動中，以祈福鹽隨香車方式沿途發送祈福鹽信眾，陳仁昌表示，一開始會發願為白沙屯媽祖製作祈福鹽與信眾結緣，來自去年首次參加白沙屯媽祖進香活動，過程中感受媽祖靈感與隨香民眾信仰虔誠，特別獲得媽祖賜杯同意製作這次粉紅超跑祈福鹽，這包粉紅超跑祈福鹽，回鑾當天2000份，很快就被信眾索取一空。