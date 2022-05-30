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嘉市吳鳳南路這路口機車免待轉 中山路依然不放行

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
台灣基進嘉義黨部透過市議員蔡文旭，針對軍輝路要轉入吳鳳南路路口，與市府會勘後，獲同意不強制兩段式左轉。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供
台灣基進嘉義黨部透過市議員蔡文旭，針對軍輝路要轉入吳鳳南路路口，與市府會勘後，獲同意不強制兩段式左轉。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供

不少機車族爭取不待轉，台灣基進嘉義黨部透過市議員蔡文旭，針對軍輝路要轉入吳鳳南路路口，與市府會勘後，獲同意不強制兩段式左轉。市府交通處表示，不違反交通規則、評估車流量後同意免待轉，但中山路全段仍須待轉；另，垂楊路公車亭的內側車道僅供直行，仍有汽車左轉，市府籲遵守指示。

市府交通處表示，現行交通安全規則，對單一的混合車道，可以不強制機車兩段式左轉，先前公明路左轉吳鳳北路，已改為機車可免待轉；軍輝路同樣是單一車道，且車流量不高，決定將撤下機車兩段式左轉標誌。

「免待轉最重要是行車安全！」交通處指出，目前市區還有幾個類似的路口，若接獲民眾陳情希望免兩段式左轉，會從車流量去研議，不主動解除強制兩段式，先前機車團體針對「中山路」持續要求免待轉，但考量車流量太大，假使中山路要轉民生北路，有一堆機車在路中間等待，反而不安全，所以即便法規可行，仍要考量交通安全。

警方認為，機車兩段式左轉，才會有路權，雖也常被酸「待撞區」，較不會出現機車和汽車爭道。

另，垂楊路的公車專用道廢除後，路中間的公車亭未拆，其中仁愛路口、文化路口等有公車亭的，內側車道僅供直行，網友反映仍有汽車停等左轉，導致竟有兩個車道出現左轉車，嚴重影響後方直行車輛，市府籲遵守指示。

車道 公車

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